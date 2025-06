Duas enfermeiras morrem em acidente entre ambulância e caminhões

Duas enfermeiras morreram em um acidente entre uma ambulância e dois caminhões na BR-364. O acidente aconteceu em trecho da rodovia localizado na cidade de Portelândia, na região sudoeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, Lecy Maria Domingues Nolasco, de 60 anos, e Thalita Rodrigues Vieira Alves, de 33 anos, morreram no local do acidente, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (12), em frente ao posto de combustíveis Sete Milhas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância colidiu lateralmente com dois caminhões quando tentava realizar uma ultrapassagem. Segundo os agentes apuraram no local do acidente, os condutores dos caminhões evitaram o impacto frontal, mas não foram capazes de evitar que a ambulância fosse atingida.

“Segundo levantamentos preliminares, a ambulância realizava uma ultrapassagem quando colidiu lateralmente com dois caminhões que trafegavam em sentidos opostos. Os condutores dos caminhões tentaram abrir espaço para evitar o impacto frontal, mas, ainda assim, houve contato lateral com ambos os veículos”, diz o relato da PRF.

De acordo com os bombeiros, a terceira vítima, o motorista da ambulância, estava consciente e andando. Ele foi levado para uma unidade de saúde próxima do local do acidente, onde recebeu atendimento. Já o paciente que era transportado na ambulância foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Mineiros, mas continuou reclamando de fortes dores, que já apresentava antes do acidente e motivou sua trasnferência. Segundo a PRF, ele foi transferido para uma unidade de saúde em Rio Verde.

As causas do acidente estão sendo investigadas, segundo a PRF.

Comoção

As mortes das enfermeiras no acidente causaram comoção na cidade onde elas viviam, Ponte Branca (MT). A prefeitura local publicou notas nas redes sociais lamentando o falecimento das duas.

Prefeitura de Goiânia contrata empresa sem licitação para prestação de contas ao TCM-GO