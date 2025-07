Goiânia tem queda de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), mas mantém nível de alerta

Goiânia apresentou queda dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas duas últimas semanas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). No entanto, mesmo com os esforços para aumentar a cobertura vacinal, o município atingiu apenas 45,07%. “Goiânia registrou, neste ano, 1.105 casos e 82 óbitos por SRAG e, apesar da incidência elevada, a quantidade de novos casos está caindo a cada semana. É uma tendência observada em todo o país, tanto a curto quanto a longo prazo”, disse o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer.

A capital segue em nível de alerta em monitoramento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O limiar de alerta sinaliza uma atividade acima do nível moderado, mas ainda abaixo do considerado alto.

“Apesar dessa diminuição dos casos de SRAG, tanto pelo Vírus Sincicial Respiratório quanto por Influenza A, o número de hospitalizações permanece bastante elevado na maioria dos estados do país”, ressaltou a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portella. “Por isso, as vacinas contra gripe e Covid-19 continuam sendo bastante relevantes para que a gente consiga diminuir os casos graves, os óbitos e os níveis de incidência”, alertou.

Vacinação

A Prefeitura de Goiânia ultrapassou a marca de 400 mil doses aplicadas da vacina contra Influenza neste ano. No total, 400.804 pessoas já receberam o imunizante contra gripe na capital em 2025, fundamental para prevenir casos graves de SRAG. No entanto, a cobertura vacinal no município, que considera o percentual de idosos, crianças e gestantes imunizados, chega a apenas 45,07%.

“Nós implementamos uma série de ações para incentivar a população a se vacinar e tornar mais ágil a prestação do serviço, com salto de 29 para 64 postos de imunização, contratação de 98 profissionais de saúde para a área e abertura ampliada de salas de vacinas no primeiro sábado de cada mês”, destacou o prefeito Sandro Mabel.

“A vacinação é um ato de amor, cuidado e responsabilidade e precisamos do compromisso das pessoas para aproximar ainda mais Goiânia das metas de cobertura vacinal do Ministério da Saúde”, completou o prefeito.

Preta Gil morre aos 50 anos durante tratamento de câncer nos Estados Unidos