Confira os postos de vacinação que vão estar abertos neste sábado em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoverá a abertura de 30 postos de vacinação no próximo sábado (2/8), das 8h às 17h. O funcionamento ampliado de salas de vacina em todas as regiões da cidade no primeiro sábado de cada mês tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos imunizantes e tornar mais ágil a oferta do serviço.

“É uma estratégia que já tem mostrado resultados importantes. Com mais salas de vacina disponíveis, as pessoas podem atualizar a caderneta vacinal de forma mais rápida, fácil e próxima da residência da família”, diz o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer. “A quantidade de vacinas aplicadas no primeiro sábado de julho, primeiro mês em que a iniciativa foi realizada, foi quatro vezes superior à média dos demais sábados”, pontua o secretário.

De acordo com a SMS, na ação realizada em 1º de julho, 3.706 doses de imunizantes foram aplicadas. Segundo a diretora de Atenção Primária em Saúde, Dayana Faria, a abertura ampliada de postos de vacinação em Goiânia contribui para o aumento das coberturas vacinais e a proteção da população.

“As coberturas vacinais têm registrado quedas importantes no mundo inteiro e ameaçado de forma muito séria a saúde coletiva com a possibilidade de retorno de doenças que já estavam erradicadas”, diz a diretora. “Por isso, reforçamos o convite à população. A vacinação é gratuita, segura, eficaz, com benefícios cientificamente comprovados. É um ato de amor e cuidado”, ressalta.

Influenza

Durante o próximo sábado, serão oferecidas vacinas de rotina para crianças, adolescentes, adultos e idosos, além da vacina contra Influenza. “Nossa cobertura vacinal contra Influenza está em 46,08%, enquanto a meta é de 90%. Mesmo estando acima da média do estado e do país, ainda precisamos alcançar mais pessoas, especialmente crianças, gestantes e idosos que são mais vulneráveis ao desenvolvimento de complicações graves”, destaca a gerente de imunização da SMS, Roberta Moraes.

Confira a lista de salas de vacina abertas no próximo sábado (2/8):

Distrito Sanitário Norte

Balneário Meia Ponte

CSF Itatiaia

CSF Cachoeira Dourada

CIAMS Urias Magalhães

Distrito Sanitário Noroeste

CSF Alto do Vale

CSF São Carlos

Cais Cândida de Morais

CSF Brisas da Mata

Distrito Sanitário Oeste

Cais Bairro Goiá

ESF Goiânia Viva

ESF Vera Cruz I

ESF Eldorado Oeste

ESF Cerrado VI

Distrito Sanitário Sudoeste

UBS Madre Germana II

UBS Real Conquista

CIAMS Novo Horizonte

CS Parque Anhanguera

Distrito Sanitário Leste

CS Novo Mundo

UPA Chácara do Governador

CS Amendoeiras

CSF Riviera

Distrito Sanitário Campinas Centro

CS Marinho Lemos

CS Vila Canaã

CS Cidade Jardim

CS Fama

Sala de Vacina do Zoológico – exceto BCG e Dengue

Distrito Sanitário Sul

UPA Jardim América

Centro Municipal de Vacinação (CMV)

CS Vila Redenção

CS Parque Amazônia