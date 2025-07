Prefeitura de Goiânia instala ponto de vacinação no Zoológico e amplia acesso à imunização

A Prefeitura de Goiânia instalou, neste domingo (20/7), um ponto fixo de vacinação dentro do Zoológico da capital. A ação integra as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para ampliar o acesso às vacinas, inclusive nos fins de semana.

A sala de vacinação do Zoológico funcionará nos dias de abertura do parque, de quarta-feira a domingo, das 8h às 16h, e oferecerá todas as vacinas do calendário do Ministério da Saúde, com exceção da BCG e da vacina contra a dengue. Estarão disponíveis doses para recém-nascidos, crianças, adultos e idosos.

O prefeito Sandro Mabel visitou o local e destacou a importância da vacinação. “O Zoológico está cada dia mais bonito, e bonito também é cuidar de quem a gente ama. Por isso, temos mais de 80 postos de vacinação espalhados pela cidade e, agora, também aqui no Zoológico. No primeiro sábado de cada mês, teremos 22 pontos abertos, em todas as regiões de Goiânia, para que ninguém deixe de tomar suas vacinas”, afirmou.

A supervisora do Zoológico, Jamile França, explicou que a iniciativa busca unir lazer e saúde pública. “A ideia é conscientizar sobre a importância da vacinação e oferecer mais um local para que a população possa se imunizar”, ressaltou. Segundo ela, o Zoológico também cumpre um papel educativo. “A pessoa vem passear, às vezes não tem tempo no dia a dia, e já aproveita para se vacinar. É unir o útil ao agradável”, completou.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, afirmou que a proposta é aproveitar o grande número de visitantes do Zoológico para ampliar o acesso às vacinas. “A circulação de pessoas aos finais de semana aqui é muito grande, então é uma ótima oportunidade para ampliar o alcance da imunização”, falou. “A nossa intenção é expandir salas de vacinação para outros locais estratégicos que funcionam aos fins de semana, facilitando o acesso da população durante todo o ano”, ressaltou.

O secretário executivo da Secretaria de Gestão de Negócios e Parcerias (Segenp), responsável pela administração do Zoológico, José Neto, tambem comentou a iniciativa. “A implantação do ponto de vacinação aqui dentro é uma conquista importante para Goiânia. Isso só foi possível graças ao empenho e à dedicação de toda a equipe envolvida, que trabalhou com comprometimento para viabilizar esse serviço à população”, destacou.

O analista de RH Victor Lucas Araújo dos Santos, de 29 anos, aproveitou a oportunidade para se vacinar. “Achei a iniciativa excelente. Estava passeando e vi o ponto de vacinação. É importante porque alcança mais pessoas. E foi supertranquilo, não doeu e foi rápido”, relatou.

Espaço de acolhimento para pessoas com TEA

Além da sala de vacinação, o Zoológico também criou um espaço de acolhimento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ambiente foi pensado após a equipe do parque perceber o aumento no número de visitantes autistas. “Eles se sentem bem aqui, por conta da natureza e da liberdade do espaço. Criamos esse cantinho com apoio de psicólogos e terapeutas. Tudo para garantir conforto e acolhimento às famílias”, explicou a supervisora do parque.

