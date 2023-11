Goiânia terá itinerário especial de ônibus no Dia de Finados

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), divulgou o itinerário especial para os ônibus nesta quinta-feira (02/11), Dia de Finados.

A programação do transporte público nesta data será mista, com as linhas operando em planilha horária de sábado e domingo. Haverá frota extra de 54 ônibus, sendo no 1ª turno, das 5h30 às 13h30, 27 em funcionamento, e os outros 27 no 2º turno, das 13h30 às 20h30, os quais ficarão disponibilizados nos terminais para serem utilizados caso necessário. Serão ainda criadas cinco linhas para deslocamento aos cemitérios Parque, Jardim das Palmeiras, Memorial e Jardim da Esperança.

Confira as linhas extras

1) Linha 100 – Cemitério Parque/Jd. das Palmeiras/Centro: irá operar das 7h às 18h.

2) Linha 101 – T. Bíblia/GO-020/Cemitério Memorial: irá operar das 7h às 18h.

3) Linha 102 – T. Pe. Pelágio/Av. Perimetral/Cemitério Parque: irá operar das 7h30 às 17h30.

4) Linha 103 – T. Araguaia/Cemitério Jd. da Esperança: irá operar das 7h30 às 17h30.

5) Linha 105 – T. Pça A/Cemitério Parque: irá operar das 7h30 às 18h.