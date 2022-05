Goiás anuncia R$ 104,5 milhões para obras no sudoeste goiano

Da redação

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) cumpriu agenda na manhã de sexta-feira, 0 6, em Mineiros, no sudoeste goiano, onde assinou ordens de serviço para a pavimentação das rodovias estaduais GO-306 e GO-341, no total de R$ 104,5 milhões em investimentos. O governador também participou da inauguração da reforma e ampliação do prédio da Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar (CIBM), que agora passa a ser a sede do 16º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Mineiros.

“Isso mostra nossa maneira de governar. Temos investido cada vez mais em Mineiros, recuperando a estrutura da região e ampliando a capacidade produtiva, assim como temos feito em todo Estado”, afirmou Caiado.

Na GO-306, o Governo de Goiás retomou a pavimentação da extensão remanescente para entregar 31 quilômetros da nova rodovia, no trecho que vai do entroncamento com a GO-341 até a ponte do Ribeirão Grande, na região de Mineiros. O investimento total para execução do serviço é de R$ 68,8 milhões, sendo R$ 42,4 milhões da atual gestão estadual.

Já na GO-341, a Goinfra executa a pavimentação de 32,4 quilômetros, compreendidos do entroncamento com a BR-364, em Mineiros, ao entroncamento com a GO-465. O investimento é de R$ 62,1 milhões. A obra conta com a parceria do setor produtivo, que cedeu o projeto executivo de engenharia, por meio do Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária em Goiás (Fundepec). “As rodovias eram sonhos, promessas que não se transformavam em realidade. Hoje viemos com o compromisso e responsabilidade de fazer”, garantiu Caiado.

O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, destacou que, após superar dívidas herdadas de antigas administrações, o governo está avançando: “Agora que saímos do respirador, estamos atacando gargalos históricos das macrorregiões e resolvendo demandas de décadas”. O prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende, justificou o motivo pelo qual o dia foi histórico para o município. “É o melhor asfalto que existe no Brasil e, pela primeira vez, será aplicado em Mineiros”, afirmou.

Bombeiros

Antes, Caiado participou do descerramento de placa da ampliação e reforma da Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Mineiros, agora 16º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, com investimento de R$ 1,06 milhão via Fundo Especial de Reequipamento do Bombeiro (FEMBOM/Mineiros).

Também houve a entrega simbólica de equipamentos, como capacetes, botas, luvas e conjuntos de proteção em combates a incêndios. “É uma instituição da qual todos têm orgulho. Como comandante em chefe das forças de segurança de Goiás, digo que trabalhamos sempre para retribuir a esses homens e mulheres”, afirmou Caiado.

A equipe da unidade é composta por 48 bombeiros militares. Comandante-geral da corporação, Coronel Washington Luiz agradeceu pelo apoio recebido para o fortalecimento da instituição. “O Corpo de Bombeiros tem crescido muito, não só em Mineiros, e tem muito a agradecer ao governador, que sempre brigou pela integração das forças”, afirmou. O efetivo também será beneficiado pelo projeto de lei que reestrutura a carreira de oficiais e praças. A proposta, de autoria do chefe do Executivo, está em tramitação na Assembleia Legislativa.

Presença

Também estiveram em Mineiros os deputados federais Zé Mário, Adriano do Baldy e Delegado Waldir; deputados estaduais Chico KGL e Jefferson Rodrigues; presidente do Ipasgo, Vinícius Luz; presidente do Fundepec Goiás, Antônio Flávio; vice-prefeito de Mineiros, João Grandô; primeira-dama Ana Paula Rezende e presidente da Câmara Municipal, Wellington Tomé; além de representantes das forças de Segurança Pública e da Construtora Caiapó.