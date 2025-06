Goiás assina memorando com a China para laboratório de gemas

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), assinou memorando de entendimento com comitiva chinesa para a criação de um Laboratório de Lapidação, Ensaios e Testes em Goiás. O laboratório terá como foco a capacitação de jovens técnicos em lapidação, pesquisadores e o intercâmbio de professores entre os países.

O acordo foi firmado durante o encontro no Palácio Pedro Ludovico Teixeira pelo secretário Joel Sant’Anna e pela diretora do Instituto Brasileiro de Gemas, Ensaios e Testes (IBGET), Shu Yuan, e sócia da joalheria Mirko Callaci Art Jewelry, localizada em Pequim. A comitiva chinesa também foi recebida no Palácio das Esmeraldas pela primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado, reforçando a importância do projeto para o desenvolvimento do setor mineral no estado.

Segundo o secretário Joel Sant’Anna, Goiás possui grandes reservas de pedras preciosas, especialmente esmeraldas, mas ainda carece de uma instituição dedicada à lapidação e aperfeiçoamento das gemas. “Atualmente, exportamos o minério bruto para a Índia, nosso principal comprador, que dispõe de alta tecnologia em lapidação. Com o laboratório, poderemos inserir nossas peças no comércio internacional, expandindo o setor de pedras preciosas no estado, além de gerar mais emprego e renda para a cadeia produtiva”, destacou.

Goiás já havia firmado um memorando de entendimento entre a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Universidade de Huaqiao, em maio de 2023, para cooperação educacional entre as duas instituições de ensino superior. A UEG será uma das responsáveis pelo gerenciamento e pelo apoio na construção do laboratório, por meio da atuação de pesquisadores e professores. “Agora, o Governo de Goiás concretiza esse projeto com o objetivo de fomentar o setor mineral e transformar o estado em um polo produtor de peças de alto valor agregado, com grande potencial exportador”, conclui o secretário.

Estiveram presentes na reunião, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, representantes chineses como o presidente da Associação Sino Brasileira de Mineração (ASBM), Chen Jun; o presidente do Grupo Emeralds de Hainan, Peng Kan; pró-reitor da Faculdade de Língua e Cultura Chinesa da Universidade de Huaqiao, Hu Jiangang; pró-reitor da Faculdade de Engenharia Mecânica e Automação da mesma universidade, Lin Tianling; o diretor de Cooperação Internacional da Universidade de Huaqiao, Zeng Shanni, além do assessor especial da Governadoria, Haroldo Naves.

Em São Paulo, Caiado destaca avanço do agro goiano durante evento internacional