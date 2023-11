Goiás é o 14º estado com maior número de imigrantes no País

Goiás é o 14º estado com maior número de imigrantes registrados no país, conforme dados do CadÚnico de 2022. Entre os 6.384 inscritos, 3.398 são mulheres e 2.986, homens. Eles estão distribuídos em 218 municípios, sendo que a maioria veio da Venezuela, 3.156 pessoas. Em segundo estão os migrantes do Haiti (503), Colômbia (142) e Bolívia (127).

Pensando na implementação de políticas públicas de atenção a essa população, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, deu início à consultoria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), que auxiliará na criação do Plano Estadual de Atenção aos Migrantes Refugiados e Apátridas de Goiás. A previsão é de que o plano seja lançado em fevereiro.

Com as diretrizes traçadas, Goiás faz parte do grupo de estados que são pioneiros a implementar uma política sistematizada para a população. Apenas Minas Gerais e Rio Grande do Norte já publicaram um plano similar. “Seja em razão de catástrofes naturais, conflitos entre nações ou a busca de melhores condições de vida, vemos cidadãos de todo o mundo se deslocando com uma frequência bem maior na atualidade. Por isso, a importância de estabelecer políticas públicas voltadas àqueles que necessitam de apoio e proteção internacional”, pontua o secretário Wellington Matos, ao frisar a importância de ações humanitárias.