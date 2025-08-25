search
Meio Ambiente

Goiás enfrenta calor intenso e baixa umidade nesta segunda-feira

Céu claro e sol predominam, com alerta para risco de incêndios e impactos à saúde


25/08/2025

Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil

Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Suatentável (Cimehgo), nesta segunda-feira (25/08), o Estado de Goiás terá céu claro e predomínio de sol, condição intensificada pela atuação de uma massa de ar quente e seco. Essa situação favorece, especialmente à tarde, o aumento significativo das temperaturas máximas, que alcançarão níveis elevados. Em contrapartida, a umidade relativa do ar terá queda drástica no período vespertino, criando ambiente extremamente seco e com riscos à saúde.

Na capital, Goiânia, o dia será de sol predominante, com mínima de 16°C e máxima de até 34°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 14% e 60%. O nascer do sol ocorreu às 6h28 e o pôr do sol será às 18h09. Em Anápolis, as temperaturas estarão mais equilibradas, variando de 17°C a 29°C.

 

Risco ambiental

Para todo o Estado de Goiás, há alerta para umidade relativa do ar abaixo de 20%, temperaturas elevadas e alto risco de queimadas. A seca prolongada preocupa: são 112 dias sem chuva nas regiões norte e oeste, 110 dias no leste e 61 dias no sudeste, sul e centro do estado.

O informativo climático aponta risco máximo de incêndios de norte a sul de Goiás, redução significativa nos mananciais e impactos na saúde respiratória devido à baixa umidade e à variação térmica. A amplitude térmica pode ir de 13°C de madrugada na região sudeste a 38°C à tarde em áreas do oeste goiano.

O nível de qualidade do ar está classificado como regular, exigindo cuidados com a saúde da população. O cenário de estiagem e baixos níveis dos rios exige uso racional da água em todo o território goiano.

Pesquisa