Goiás expõe atrativos naturais e culturais durante Salão Nacional do Turismo

O Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), vai levar os principais atrativos turísticos do estado à 7ª edição do Salão Nacional do Turismo, a partir de hoje até domingo, 17, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). O evento, realizado pelo Ministério do Turismo, irá apresentar ao mercado e ao público final os principais produtos do setor ofertados por todos os estados e o Distrito Federal.

A exposição de Goiás terá roteiros, experiências e produtos turísticos que atraem turistas de todo o país e até estrangeiros. Painéis visuais, banners e cenografia irão divulgar os destinos de pesca nos lagos e no rio Araguaia; atividades de aventura, como trilhas de longo curso, rafting e rapel em cachoeiras; e o maior complexo hoteleiro do estado na maior estância hidrotermal do mundo, em Caldas Novas e Rio Quente.

A Goiás Turismo vai apresentar, também, as principais manifestações culturais, como a Procissão do Fogaréu, Cavalhadas e a Romaria do Divino Pai Eterno. Além disso, os visitantes poderão degustar produtos da gastronomia goiana, como vinhos, queijos, cachaças e castanhas. O famoso Empadão Goiano será atração da “Oficina Cozinha Show”. Já na área de manifestação cultural, o violeiro Almir Pessoa vai apresentar músicas do cancioneiro popular.

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, que também preside o Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), destaca a importância de mostrar o que o estado tem de melhor nacional e internacionalmente. “Ajudamos a organizar esse grande evento, o maior destinado ao público final no Brasil, e temos mais de 100 países convidados”, acrescentou.

Salão

O Salão Nacional do Turismo volta a ser realizado após 12 anos. O evento será dividido em cinco eixos: Turismo de Natureza, Turismo Rural, Sol e Praia, Turismo Cultural e Turismo de Tendências, que serão desmembrados pelos stands das cinco regiões do Brasil: Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte. O objetivo é apresentar, promover e comercializar os roteiros, experiências e produtos turísticos estruturados com fundamento na Política Nacional de Turismo.