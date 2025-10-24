search
Goiás fecha setembro com superávit de US$ 700,5 milhões na balança comercial

Exportações crescem 38,5% em relação a setembro de 2024, impulsionadas por soja, carnes e milho


24/10/2025

carne balança comercial
Complexo de grãos e carnes mantém Goiás entre os maiores exportadores do país com superávit na balança comercial

A balança comercial de Goiás registrou um saldo positivo de US$ 700,5 milhões em setembro de 2025, resultado de US$ 1,19 bilhão em exportações e US$ 490,1 milhões em importações. O desempenho representa um crescimento de 38,5% nas vendas externas em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados são da Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, divulgados pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC).

O avanço foi puxado pelo complexo soja, que respondeu por 32,4% das exportações, com destaque para a soja in natura, cujas vendas cresceram 176% em relação a setembro de 2024. Também se destacaram os setores de carnes, que representaram 23,88% das exportações e tiveram alta de 41,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e os minérios de cobre, com participação de 4,46%, cujas exportações mais que dobraram, registrando crescimento de 111%.

No acumulado de janeiro a setembro de 2025, Goiás soma US$ 10,35 bilhões em exportações e US$ 3,99 bilhões em importações, gerando um superávit de US$ 6,36 bilhões, alta de 14,7% em relação ao mesmo período de 2024.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho, os números reforçam o protagonismo do estado na economia nacional. “Os resultados mostram que Goiás segue crescendo de forma consistente, com equilíbrio entre produção, sustentabilidade e geração de empregos. É um reflexo direto do trabalho do governador Ronaldo Caiado para fortalecer a competitividade no comércio exterior”, destaca.

A China permanece como principal destino das exportações goianas, concentrando 38,6% das vendas em setembro e 47,3% no acumulado do ano. Em seguida, aparecem Espanha, Estados Unidos, Irã, Vietnã e Indonésia.

Entre os municípios, Rio Verde liderou as exportações do mês, com US$ 281,2 milhões, seguido por Jataí, Mozarlândia, Palmeiras de Goiás e Alto Horizonte. Nas importações, Anápolis se destacou, respondendo por 37,6% do total estadual, impulsionada pelo polo farmacêutico.

Pesquisa