Goiás instalará 564 câmeras de monitoramento em nove municípios

O Governo de Goiás está implementando um ambicioso projeto de segurança pública, com a instalação de 564 câmeras de monitoramento em nove municípios ao longo deste ano. Essas câmeras, parte do Programa de Cidades Inteligentes, serão capazes de realizar reconhecimento facial, leitura de placas de veículos e análise de características físicas, com o objetivo de tornar o monitoramento mais ágil e eficiente. A iniciativa, liderada pela Secretaria-Geral do Governo, visa não apenas melhorar a segurança, mas também integrar os sistemas de diferentes cidades, permitindo uma comunicação em tempo real dos dados e promovendo uma resposta mais coordenada entre as autoridades.

Os municípios beneficiados incluem as áreas do Entorno do Distrito Federal, a Região da 44 em Goiânia e a histórica Cidade de Goiás. Além da instalação das câmeras, o projeto contempla a criação de quatro Centros Integrados de Inteligência, Comando e Controle (CIICC), bem como o uso de softwares específicos para o gerenciamento das informações. Com a previsão de um processo licitatório ainda no primeiro semestre, espera-se que essa iniciativa proporcione não apenas uma maior segurança, mas também uma eficiente integração tecnológica entre as cidades envolvidas.

PRIVACIDADE

O projeto de monitoramento tem o objetivo de melhorar a eficiência da segurança pública, sem colocar em risco a privacidade da população. “O que o sistema será capaz de fazer é comparar a face filmada com o banco de dados de pessoas procuradas pela polícia, como criminosos foragidos e pessoas desaparecidas. Então, se você não for procurado, o sistema só irá reconhecer características físicas, sem fazer nenhum tipo de busca”, explica Lyra.

CIDADES INTELIGENTES

O projeto faz parte do Programa de Cidades Inteligentes do Governo de Goiás, que se refere à utilização estratégica de tecnologias em benefício de uma comunidade conectada. Isso inclui a integração e o uso estratégico de infraestrutura unificada, a interconexão de serviços, o acesso à informação, a comunicação, o monitoramento, o gerenciamento e outras soluções incorporáveis.