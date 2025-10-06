Goiás já registra quatro casos de intoxicação por metanol

Goiás já registrou quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O primeiro paciente notificado foi uma mulher de 25 anos, moradora de Itapaci, que consumiu bebida alcoólica em Guarinos. A paciente mantém-se estável, em melhora clínica e respondendo ao tratamento. Contudo, continua em estado grave, intubada e sedada na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

Além da paciente de Itapaci, caso de outro jovem também é investigado. O paciente tem 20 anos e foi internado na sexta-feira (03), em Formosa, após consumir vodka e apresentar náusea, vômito e visão turva. O jovem apresentou melhora das queixas e resolução do quadro visual. Os exames laboratoriais e a gasometria não apresentaram alterações. Recebeu alta médica no sábado (04) em boas condições clínicas e devidamente orientado quanto aos sinais de gravidade.

Em ambos casos, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-GO) orientou medidas para estabilização clínica dos pacientes. O CIATox-GO, juntamente com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e as demais áreas técnicas da SES-GO, continuan apoiando o hospital onde a paciente está internada, com o objetivo de acompanhar e monitorar a evolução do caso.

Segundo informações do CIATOX-DF, um homem de 47 anos não resisitu aos sintomas e teve protocolo de morte encefálica aberto. O paciente, natural de Padre Bernardo (GO), foi internado no Hospital de Base de Brasília (DF). O caso foi notificado pela UPA de Brazlandia onde o paciente deu entrada na madrugada de sexta-feira, na ocasião o homem que é obeso e hipertenso evoluiu com insuficiência respiratória aguda e necessitou de cuidados intensivos. Apesar de não conseguir referir a quantidade e quais bebidas foram ingeridas, foram encontrados cerveja, vodka, outros destilados e energético no carro do paciente. As bebidas foram compradas numa localidade chamada Vendinha, próxima a Padre Bernardo (GO).

Outro registro é o do paciente de 25 anos, do município de Bom Jesus (GO), inicialmente notificado como caso suspeito; mas com a evolução do quadro, foi descartada a possibilidade de intoxicação por metanol. O paciente foi internado no Hospital Municipal de Bom Jesus, no dia (4), com muita dor abdominal, vômitos e visão turva. CIATox avalia ter sido outro tipo de intoxicação, com causa ainda a esclarecer. Foram solicitados exames adicionais e está em acompanhamento junto à unidade de saúde.