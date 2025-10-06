search
Goiás já registra quatro casos de intoxicação por metanol

Homem de 25 anos de Bom Jesus já teve caso descartado, mas Saúde avalia ter sido outro tipo de intoxicação, com causa ainda a esclarecer


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 06/10/2025 - 15:30

metanol Goiás
Foto: UFPR/Divulgação

Goiás já registrou quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O primeiro paciente notificado foi uma mulher de 25 anos, moradora de Itapaci, que consumiu bebida alcoólica em Guarinos. A paciente mantém-se estável, em melhora clínica e respondendo ao tratamento. Contudo, continua em estado grave, intubada e sedada na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

Além da paciente de Itapaci, caso de outro jovem também é investigado. O paciente tem 20 anos e foi internado na sexta-feira (03), em Formosa, após consumir vodka e apresentar náusea, vômito e visão turva. O jovem apresentou melhora das queixas e resolução do quadro visual. Os exames laboratoriais e a gasometria não apresentaram alterações. Recebeu alta médica no sábado (04) em boas condições clínicas e devidamente orientado quanto aos sinais de gravidade.

Em ambos casos, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-GO) orientou medidas para estabilização clínica dos pacientes. O CIATox-GO, juntamente com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e as demais áreas técnicas da SES-GO, continuan apoiando o hospital onde a paciente está internada, com o objetivo de acompanhar e monitorar a evolução do caso.

Segundo informações do CIATOX-DF, um homem de 47 anos não resisitu aos sintomas e teve protocolo de morte encefálica aberto. O paciente, natural de Padre Bernardo (GO), foi internado no Hospital de Base de Brasília (DF). O caso foi notificado pela UPA de Brazlandia onde o paciente deu entrada na madrugada de sexta-feira, na ocasião o homem que é obeso e hipertenso evoluiu com insuficiência respiratória aguda e necessitou de cuidados intensivos. Apesar de não conseguir referir a quantidade e quais bebidas foram ingeridas, foram encontrados cerveja, vodka, outros destilados e energético no carro do paciente. As bebidas foram compradas numa localidade chamada Vendinha, próxima a Padre Bernardo (GO).

Outro registro é o do paciente de 25 anos, do município de Bom Jesus (GO), inicialmente notificado como caso suspeito; mas com a evolução do quadro, foi descartada a possibilidade de intoxicação por metanol. O paciente foi internado no Hospital Municipal de Bom Jesus, no dia (4), com muita dor abdominal, vômitos e visão turva. CIATox avalia ter sido outro tipo de intoxicação, com causa ainda a esclarecer. Foram solicitados exames adicionais e está em acompanhamento junto à unidade de saúde.

