Goiás lidera iniciativa pioneira com exames genéticos para prevenção do câncer de mama e ovário pelo SUS

A data de 28 de maio marca o Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher. Em Goiás, o Estado assume um papel de destaque nesse cenário ao oferecer exames genéticos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para diagnóstico e prevenção do câncer de mama e ovário. Por meio do programa Goiás Todo Rosa, é possível identificar mutações que causam câncer, oferecendo uma rotina personalizada de rastreamento.

O programa é fruto de um convênio firmado em outubro de 2023 pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) e a Universidade Federal de Goiás (UFG). Teve início prático em janeiro de 2024, com a realização dos primeiros testes genéticos no Centro de Excelência em Genética Humana (CEGH). Os exames analisam os genes BRCA 1 e BRCA 2, cujas mutações estão diretamente relacionadas ao risco aumentado de câncer. O diagnóstico precoce permite a adoção de um plano de acompanhamento personalizado, ampliando as chances de prevenção e tratamento eficaz.

Desde o início do programa, 409 exames genéticos já foram realizados, resultando na identificação de 73 casos positivos entre pacientes e familiares até maio de 2025. Todas as pessoas com resultado positivo serão incorporadas à rotina de acompanhamento do SUS. Além disso, 64 novas amostras de pacientes e familiares já foram colhidas em todo o Estado e estão em fase de sequenciamento e análise, ampliando o alcance da ação.

“Quanto mais cedo a mulher descobre a doença, mais chances de tratamento e cura ela tem. Por isso, a campanha intensifica essa necessidade de fazer o autoexame nas mamas e a mamografia”, afirma o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Rasível Santos.

Prevenção

De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), nas populações com acesso à mamografia preventiva periódica o número de mortes pela doença pode diminuir entre 15% e 45%. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o segundo tipo mais comum de neoplasia no mundo. É o mais frequente entre mulheres no Brasil e a principal causa de morte feminina, com uma estimativa de 73.610 novos casos por ano, entre 2023 e 2025. Em Goiás, 1.993 mulheres morreram da doença entre 2020 e 2023.

“O Goiás Todo Rosa não apenas oferece acesso inédito a exames genéticos pelo SUS, como também fortalece uma cultura de prevenção e cuidado contínuo”, ressalta a superintendente de Políticas e Atenção Integral à Saúde da SES-GO, Amanda Limongi. Com a meta de expandir ainda mais o alcance da testagem e acompanhamento, o programa se consolida como referência nacional em saúde pública preventiva.

A iniciativa prevê um investimento total de R$ 5 milhões ao longo de cinco anos, oriundos de recursos estaduais e convênios. Esse suporte financeiro tem viabilizado desde a testagem até a capacitação de profissionais da Atenção Primária para a identificação de casos com histórico familiar de câncer.

Capacitações

Amanda Limongi explica que o programa está relacionado a diversas frentes. “Uma é o rastreamento genético das pessoas, dos parentes, das mulheres que tiveram câncer de mama ou câncer de colo de útero. A outra frente é o processo de capacitação e organização da Rede Assistencial Oncológica do Estado de Goiás”. Ela comenta que a SES organizou várias capacitações, desde a atenção primária à saúde até os médicos mastologistas e ginecologistas da rede estadual. As formações não atendem apenas profissionais da SES, mas de toda a rede do estado, incluindo profissionais dos municípios.

