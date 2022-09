Goiás oferece formação em Direitos Humanos

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), abre as inscrições para o curso Goiás pela Diversidade – Formação Permanente em Direitos Humanos na Intersetorialidade, para agentes públicos estaduais e municipais, além de pessoas da comunidade em geral que tiverem interesse. O curso gratuito ocorrerá de 3 a 7 de outubro, das 8h às 17h, no auditório da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Com total de 40 horas, esta é a quarta turma da formação que compreende 10 módulos, sendo que cada um aborda um tema relacionado aos Direitos Humanos. Eles enfocam desde a diversidade étnico-racial à questão da pessoa com deficiência, criança e adolescente, mulher, diversidade sexual e de gênero, juventude, pessoa idosa, pessoa em situação de rua, tráfico humano e sistema socioeducativo. A diversidade de abordagens busca oferecer aos participantes conteúdos para a atuação nas diferentes políticas setoriais de Estado.

Ministrado pela Gerência da Diversidade Sexual da Seds, em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento, Assistência Social e Inclusão, que também integra a pasta, o curso tem como objetivo promover e consolidar a Política de Educação em Direitos Humanos e de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (Suas), contribuindo para a formação dos profissionais que atuam na Rede Socioassistencial no Estado.

As inscrições podem ser feitas pelo link forms.gle/TN3ZGXSSiMbDL2jN6 , sendo que as vagas são limitadas. O inscrito receberá uma confirmação para participar. Será emitido certificado de participação e, durante os cinco dias de atividades, serão oferecidos café da manhã e lanche da tarde.

Cronograma do curso

03/10 (manhã) – Direitos Humanos – princípios e fundamentos

03/10 (tarde) – Direitos Humanos e a questão da diversidade étnico-racial

04/10 (manhã) – Direitos Humanos e a questão da mulher

04/10 (tarde) – Direitos Humanos e a questão da criança e adolescente

05/10 (manhã) – Direitos Humanos e a questão da diversidade sexual e de gênero

05/10 (tarde) – Direitos Humanos e a questão das juventudes

06/10 (manhã) – Direitos Humanos e a questão da pessoa idosa

06/10 (tarde) – Direitos Humanos e a questão da pessoa com deficiência

07/10 (manhã) – Direitos Humanos e a questão da pessoa em situação de rua; e Direitos Humanos e a questão do tráfico de pessoas

07/10 (tarde) – Direitos Humanos e a questão do sistema socioeducativo.