Goiás oferta 653 vagas para cursos técnicos nas Escolas do Futuro

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), está com 653 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos de nível médio nas Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs). As áreas contempladas são de Gestão e Negócios e Informação e Comunicação, para a modalidade presencial.

Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 24 de julho de 2022, exclusivamente pelo portal eletrônico efg.org.br. Os editais publicados disponibilizam vagas para as unidades de ensino EFG Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia), EFG José Luiz Bittencourt (Goiânia) e EFG Sarah Kubitschek (Santo Antônio do Descoberto).

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter a idade mínima de 16 anos completos e o ensino médio concluído ou cursando (segundo ou terceiro ano), até o ato da matrícula.

Vagas

Para a área de Gestão e Negócios estão abertas vagas de cursos de Economia Criativa (121 vagas), Empresas Digitais (186 vagas) e Marketing e Mídias Sociais (212). Já para a trilha formativa de Informação e Comunicação estão disponíveis os estudos de Aprendizado de Máquina (60 vagas) e Desenvolvimento Web e Mobile (87 vagas). As oportunidades são gratuitas e abrangem os períodos matutino, vespertino e noturno.

A seletiva dos candidatos terá como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou a média global do último ano do ensino médio ou equivalente, sendo destinados 50% do número de vagas ofertadas, por turma, para candidatos (as) que optem pelo Enem e 50% aos que optem pela média global do ensino médio.

O resultado final da seleção dos editais de cursos técnicos de nível médio presencial será divulgado até 23h59 do dia 2 de agosto de 2022 no site da instituição.

Em caso de dúvida, o estudante pode entrar em contato com a sua respectiva secretaria por telefone ou por e-mail. Confira a lista de contato de cada Escola do Futuro:

EFG Sarah Kubitschek – Santo Antônio do Descoberto

Telefone: (61) 3773-2874

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia

Telefone: (62) 3576-3836

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3581-4140