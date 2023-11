Goiás pode bater recorde de novas empresas em 2023

Goiás está a caminho de estabelecer um novo recorde de empresas abertas em um único ano. Até outubro de 2023, o estado registrou a abertura de 28.398 novos negócios. Este número já é impressionante, mas com dois meses restantes no ano, é provável que Goiás supere seu recorde anterior de 33.082 novas empresas estabelecidas em 2021.

O presidente da Junta Comercial de Goiás (Juceg), Euclides Barbo Siqueira, está otimista de que o recorde será quebrado. Com uma média mensal de 2.840 novas empresas este ano, apenas 4.685 novas empresas são necessárias para alcançar a marca histórica.

Além disso, dos 28.398 novos negócios abertos em Goiás este ano, 13.050 têm mulheres no quadro societário e 1.358 têm um capital superior a R$ 500 mil.

Empresas por município

Atualmente, Goiás tem 1.095.457 empresas em seus municípios, sendo quase um terço delas, ou 31,64%, na capital. As cidades com mais empresas no estado são Goiânia (335.788), Aparecida de Goiânia (80.905), Anápolis (64.204), Rio Verde (34.635), Valparaíso de Goiás (24.391) e Luziânia (23.907).

Outubro

No mês de outubro os empreendimentos que mais abriram portas no Estado foram: serviços combinados de escritório e apoio administrativo (274), comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (185), comércio varejista de bebidas (183), preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (171) e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (179).

Novos negócios

Também em outubro, o Estado continua liderando o ranking de abertura de novos negócios entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, segundo dados divulgados pelo governo federal por meio do Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim). O estado do Ceará ficou em segundo lugar, com 2.246 empresas e, em terceiro, Mato Grosso, com 2.104 novos empreendimentos.

Parceria Tecnológica

O Governo de Goiás firmou uma parceria com a Huawei, uma multinacional chinesa, para desenvolver soluções tecnológicas para o serviço público estadual. O memorando de entendimento foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado e pelo presidente da Huawei, Sun Baocheng, em Shenzen, na China. A Huawei, que possui mais de 25 mil pesquisadores em tecnologia da informação e telecomunicações, colocou seu corpo técnico à disposição de Goiás.

Desenvolvimento Exclusivo

As ferramentas serão desenvolvidas no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei. A expectativa é que sejam criadas ferramentas exclusivas para a realidade goiana, com aplicação em diversas áreas, como saúde, segurança pública e educação. Além disso, a empresa pode ampliar a rede de internet nas escolas estaduais, utilizando a última tecnologia em conexão sem fio, a wi-fi 6.

Empresa

A Huawei é referência mundial em telecomunicações, além de celulares, smartwatches e outros eletrônicos, sediada na província de Guangdong, na China, e está em atuação no Brasil há 25 anos. Em 2020, iniciou em Rio Verde, no Sudoeste goiano, seu primeiro projeto de implementação da rede de internet móvel 5G no país, voltado exclusivamente para o agronegócio.

Missão

Participam da missão oficial de Goiás na China a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado; e os secretários de Indústria e Comércio, Joel Sant’Ana Braga Filho; e de Infraestrutura, Pedro Sales. Também estão presentes o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto; os deputados estaduais Jamil Calife, Lucas do Vale e Vivian Naves. Também os prefeitos de Anápolis, Roberto Naves; de Porangatu, Vanuza Valadares; e de Rio Verde, Paulo do Vale. Nesta quinta-feira, o grupo segue para uma visita à montadora de carros elétricos BYD, também em Shenzhen.

Setor aquecido

Dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) reforçam Goiás como o Estado que mais se destaca no País. Segundo a instituição, de janeiro a setembro deste ano já foram comercializadas 1.630 unidades de seminovos em Goiás, um aumento de 15,6% se comparado ao mesmo período do ano passado. O Gestor de Seminovos da Umuarama Concessionárias Goiás, José de Souza Santos Filho, avalia que o volume de negócios da empresa reflete esse crescimento e projeta uma alta ainda maior, já que os últimos meses do ano costumam ser de boas vendas para o setor.

Vale alimentação

Uma pesquisa da Caju, empresa de tecnologia, revelou que os brasileiros gastam em média R$ 291 por mês em bares e restaurantes e R$ 366 em mercados usando o vale alimentação. Os dados, referentes ao primeiro semestre de 2023, indicam que os mercados representam 47% do gasto total do vale alimentação, enquanto os bares e restaurantes somam 33%. A pesquisa foi baseada em mais de 19 milhões de transações financeiras e envolveu mais de 330 mil pessoas. Na região Centro-Oeste os colaboradores tendem a gastar R$ 100 a mais em mercados em relação a restaurantes e bares, durante o mês.

Vendas

As vendas de móveis e eletrodomésticos no varejo em Goiás voltaram a crescer em setembro deste ano, após dois meses em queda. Com base nos dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgada pelo IBGE, a FCDL-GO (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás) pontua que as vendas desse segmento aumentaram 0,6% em setembro, superando o recuo de 3,0% em agosto e a queda de 9,0% em julho.

Perspectivas

Mesmo com um leve recuo de 1,8% nas vendas de tecidos, vestuário e calçados em setembro, as perspectivas dos lojistas para este final do ano são positivas. O presidente da FCDL-GO, Valdir Ribeiro, acredita nos reflexos da queda na taxa básica de juros e na diminuição do endividamento das famílias. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) deste mês de novembro indica que o percentual de famílias brasileiras que declaram ter dívidas a vencer diminuiu, chegando a 76,9% das famílias, o menor nível desde fevereiro de 2022.

ESG

Uma pesquisa da Korn Ferry revelou que 75% das empresas estão buscando profissionais com habilidades em ESG para ocupar cargos de liderança. ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance, ou seja, fatores ambientais, sociais e de governança que influenciam o desempenho das organizações.