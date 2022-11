Goiás promove eventos para alertar sobre diabetes

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), realizará nesta semana uma série de ações em referência ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado nesta segunda-feira (14/11). A data instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) visa incentivar o desenvolvimento de estratégias com o objetivo de conscientizar a população mundial sobre as implicações do diabetes na saúde e na mortalidade dos cidadãos de todo o planeta.

Na quarta-feira (16/11), será realizado o Dia D com foco na prevenção e na promoção da saúde. As atividades incluem a distribuição de material educativo, o repasse de informações sobre a doença e a realização de exames de glicemia capilar e aferição da pressão arterial. As ações vão ocorrer simultaneamente, das 9h às 14h, em diferentes unidades da SES-GO, entre as quais a sede da pasta, em Goiânia, e as Policlínicas localizadas em Posse, Goianésia, Quirinópolis, Formosa, Goiás e São Luís de Montes Belos. Na sede da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), também na capital, as atividades vão das 8h às 11h.

A SES também vai promover na quinta-feira (17/11), às 9h, uma live sobre o tema Diabetes Tipo 2 – Atualização em Educação, Nutrição e Tratamento. O evento virtual terá como público-alvo profissionais das Regionais de Saúde e dos municípios goianos. As exposições sobre o tema serão feitas pela enfermeira Andréia Sardinha, pela médica endocrinologista Isabela Ghetti e pela nutricionista Laísa Dalafini, servidoras da Suvisa. O evento virtual pode ser visto por meio do endereço eletrônico https://us06web.zoom.us/j/82201336187?pwd=WnJWbzU3bnBDK0JDVFZNRksxenoxQT09 . Terão acesso ao curso as 150 primeiras pessoas que acessarem o link.

Doença grave

O diabetes é uma enfermidade considerada grave, que muitas vezes leva a pessoa a desenvolver outros problemas também preocupantes. Além de derrame, cardiopatia e insuficiência circulatória nos pés, o diabetes pode causar cegueira, infarto, doenças renais e amputação de membros inferiores. Tão problemático quanto esses agravos é o fato de a doença ser silenciosa e de aproximadamente metade das pessoas com diabetes ignorar que tem a enfermidade.

Neste ano, as organizações internacionais escolheram para a celebração do Dia Mundial do Diabetes o tema Educar para Proteger o Amanhã. A abordagem e os debates sobre o tema visam destacar a necessidade de facilitar o acesso à educação de qualidade sobre diabetes para profissionais e pessoas que têm a doença.

Características

O diabetes é caracterizado pela elevação persistente de açúcar no sangue que pode ser pela falta de produção ou produção insuficiente de insulina no organismo. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil é o quinto País em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos, de 20 a 79 anos, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A enfermidade é classificada por sua etiologia. Consideram-se três tipos. O Tipo 1, referente à ausência total de insulina, é relacionado a fatores hereditários e manifesta-se normalmente antes dos 30 anos.

Já o tipo 2, caracterizado pela deficiência de insulina, está relacionado a hábitos de vida, entre eles alimentação inadequada e sedentarismo. Na grande maioria das vezes, se manifesta depois dos 40 anos em pessoas com obesidade. Há ainda o diabetes gestacional, que se manifesta pelo aumento da glicemia no período de gravidez. As pesquisas médicas indicam ainda que em 90% das pessoas que apresentam a doença prevalece o tipo 2.

Prevalência

A crescente prevalência de diabetes em todo o mundo é impulsionada por uma complexa interação de fatores socioeconômicos, demográficos, ambientais e genéticos. O crescimento contínuo se deve, em grande parte, ao aumento do diabetes tipo 2 e dos fatores de risco relacionados, que incluem níveis crescentes de obesidade, dietas não saudáveis e sedentarismo.

A crescente urbanização e a mudança de hábitos de vida (por exemplo, maior ingestão de calorias, aumento do consumo de alimentos processados, estilos de vida sedentários) são fatores que contribuem para o aumento da prevalência de diabetes tipo 2 em nível social. Enquanto a prevalência global de diabetes nas áreas urbanas é de 10,8%, nas áreas rurais é menor, de 7,2%. No entanto, essa lacuna está diminuindo, com a prevalência rural aumentando.

O diabetes tem como principais sinais e sintomas perda de peso, fadiga e desânimo, sede e fome excessivas e aumento da frequência urinária. Os principais fatores de risco para o surgimento da doença são, além do histórico familiar, obesidade, sedentarismo, estresse, níveis de colesterol alto, consumo de álcool e hipertensão arterial. Apesar de grave, o diabetes pode ser controlado por meio de tratamento multiprofissional.