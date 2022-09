Goiás prorroga por mais uma semana a “Campanha Xô Dodói de Multivacinação”

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), prorrogará por mais uma semana, até o dia 8 de outubro, a campanha de incentivo à vacinação contra poliomielite para menores de 5 anos de idade e também para atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes. Nesta sexta-feira, 30, o secretário da SES, Sandro Rodrigues, e a superintendente de vigilância em saúde da SES, Flúvia Amorim, divulgarão balanço da campanha em todo estado.

A pasta apoia e incentiva os municípios na busca da população alvo para a vacinação. No entanto, nos últimos anos, as coberturas de todas as vacinas estão abaixo de 95%, meta preconizada pelo Ministério da Saúde (MS). A SES conta com o apoio dos municípios, das entidades da sociedade civil e principalmente, de professores e gestores municipais de educação e saúde para disseminar a campanha.

Dia D

Com apoio dos municípios e entidades, a SES-GO realizará um segundo “Dia D da Campanha de Multivacinação”, no dia 8 de outubro, sábado. Em todos os 246 municípios goianos, os imunizantes serão aplicados, conforme demanda da população.

Todos os municípios estão orientados quanto à importância da melhoria das coberturas vacinais e vem realizando ações para atingir o objetivo. A “Campanha Xô Dodói” está sendo veiculada nas mídias e o envolvimento da Secretaria de Estado da Educação está sendo importante para sensibilização dos pais e das crianças para a vacinação.

Além da vacina contra a poliomielite, estão disponíveis durante a Campanha de Multivacinação, os imunizantes BCG, que protege contra a tuberculose; Rotavírus Humano; Meningococo C, que imuniza contra a meningite e meningococcemia; Pentavalente, que protege contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus Influenza tipo b; Febre Amarela; Hepatite A e a Tríplice Viral, que imuniza contra a caxumba, sarampo e rubéola.