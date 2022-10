Goiás realiza “Oficina Monkeypox” para profissionais de saúde

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), realizará a “Oficina em Monkeypox” para atualizar profissionais de saúde sobre os protocolos de enfrentamento à doença. O evento faz parte do Plano Estadual de Contingência da Monkeypox e será nesta segunda-feira, 03, das 8h às 17h, no auditório da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás Cândido Santiago (ESAP).

A previsão é de capacitar 280 profissionais de saúde que atuam na assistência na rede pública e privada, representantes das regionais de saúde e dos municípios. O treinamento terá foco na detecção, rastreio e monitoramento dos casos, fluxo laboratorial, assistência nas unidades de saúde, manejo clínico e saúde do trabalhador.

Também será reforçada a importância da notificação imediata (até 24 horas) pelos profissionais de saúde de serviços públicos e privados às autoridades de vigilância epidemiológica dos casos suspeitos de monkeypox. A detecção precoce dos casos atendidos nas unidades de saúde e a notificação, isolamento, rastreio e monitoramento de contatos, a fim de conter a cadeia de transmissão, são de extrema importância.

“A orientação da SES é que a conduta de todos os profissionais de saúde deve ser balizada pelos municípios, por meio de planos de contingência contendo todas as informações repassadas nas capacitações”, alerta a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim. Com alta transmissibilidade, a doença se caracteriza por lesões doloridas na pele, mas tem baixa taxa de letalidade, com atenção para a ocorrência em pessoas imunossuprimidas, gestantes, crianças e idosos.

Monkeypox

No Brasil, essa forma de varíola não tem relação com macacos, pois a contaminação no país é apenas em humanos. O Brasil não é área endêmica da doença e, portanto, os animais não portam o vírus, apenas os seres humanos, que podem transmitir por meio de contato íntimo com secreções, gotículas de saliva e objetos compartilhados contaminados.

A doença é endêmica no continente africano e em maio desse ano, surgiu de forma inesperada na Europa Central e se espalhou por mais de 108 países. A SES-GO vem capacitando profissionais da rede pública e também da rede privada com relação aos protocolos de assistência e vigilância dos casos.