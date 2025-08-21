Goiás recebe novas Unidades Odontológicas Móveis para ampliar atendimento em áreas remotas

O Governo Federal entregou nesta quinta-feira, 21 de agosto, 13 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) ao estado de Goiás, como parte do Novo PAC Saúde. O investimento de R$ 4,93 milhões vai ampliar o atendimento odontológico em áreas remotas e de difícil acesso, beneficiando comunidades rurais, quilombolas, indígenas, assentadas e outras populações vulneráveis.

Municípios contemplados

As cidades goianas que receberão os veículos são: Cavalcante, Crixás, Formosa, Ipameri, Itarumã, Luziânia, Mineiros, Nova Crixás, Paraúna, Porangatu, São Domingos, São Miguel do Araguaia e Serranópolis. No Centro-Oeste, estão previstas 32 unidades com investimento total de R$ 12,15 milhões. Cada unidade tem capacidade de atender cerca de 3,5 mil pessoas.

Estrutura completa

As UOMs são veículos adaptados com consultórios odontológicos equipados com cadeira, aparelho de raio-x, ar-condicionado, gerador de energia, fotopolimerizador, canetas de alta e baixa rotação, frigobar, exaustor e outros itens necessários para atendimentos de qualidade. A previsão é que a frota seja renovada a cada cinco anos.

Em todo o país, a entrega contempla 400 unidades nesta primeira fase, com investimento de R$ 152 milhões, beneficiando 1,4 milhão de pessoas. Até dezembro de 2025, outras 400 unidades serão entregues, alcançando 2,8 milhões de brasileiros.

As unidades serão utilizadas por equipes de Saúde Bucal compostas por cirurgião-dentista e auxiliar e/ou técnico, oferecendo serviços de prevenção, promoção e atendimentos básicos, além de procedimentos especializados, como canal, odontopediatria, cirurgia oral e próteses dentárias.

A Região Nordeste receberá o maior número de veículos: 207. O Norte contará com 95, o Sudeste com 45, o Centro-Oeste com 32 e o Sul com 21. A seleção levou em conta critérios técnicos, equidade e vulnerabilidade socioeconômica.

Programa integrado

Cada UOM funciona como extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com valor unitário de R$ 379,9 mil e incentivo mensal de custeio de R$ 9.360. As entregas estão ligadas ao programa Agora Tem Especialistas, que leva atendimentos médicos especializados a áreas de difícil acesso, enquanto as unidades odontológicas fortalecem a saúde bucal nessas localidades.

Entre 2022 e 2024, o investimento em saúde bucal no SUS triplicou, passando de R$ 1,5 bilhão para R$ 4,3 bilhões. Em 2025, já foram aplicados R$ 2,68 bilhões e está previsto o aporte adicional de R$ 1,69 bilhão até o fim do ano, somando mais de R$ 4,5 bilhões para ampliar o acesso e fortalecer o programa Brasil Sorridente.

Robôs auxiliam em drenagem de rodovias em Goiás