search
Saúde

Goiás recebe novas Unidades Odontológicas Móveis para ampliar atendimento em áreas remotas

Estado foi contemplado com 13 veículos que fazem parte do Novo PAC Saúde; investimento federal é de R$ 4,93 milhões


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 21/08/2025 - 17:07

Foto: Igor Evangelista/MS

O Governo Federal entregou nesta quinta-feira, 21 de agosto, 13 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) ao estado de Goiás, como parte do Novo PAC Saúde. O investimento de R$ 4,93 milhões vai ampliar o atendimento odontológico em áreas remotas e de difícil acesso, beneficiando comunidades rurais, quilombolas, indígenas, assentadas e outras populações vulneráveis.

 

Municípios contemplados

As cidades goianas que receberão os veículos são: Cavalcante, Crixás, Formosa, Ipameri, Itarumã, Luziânia, Mineiros, Nova Crixás, Paraúna, Porangatu, São Domingos, São Miguel do Araguaia e Serranópolis. No Centro-Oeste, estão previstas 32 unidades com investimento total de R$ 12,15 milhões. Cada unidade tem capacidade de atender cerca de 3,5 mil pessoas.

 

Estrutura completa

As UOMs são veículos adaptados com consultórios odontológicos equipados com cadeira, aparelho de raio-x, ar-condicionado, gerador de energia, fotopolimerizador, canetas de alta e baixa rotação, frigobar, exaustor e outros itens necessários para atendimentos de qualidade. A previsão é que a frota seja renovada a cada cinco anos.

Em todo o país, a entrega contempla 400 unidades nesta primeira fase, com investimento de R$ 152 milhões, beneficiando 1,4 milhão de pessoas. Até dezembro de 2025, outras 400 unidades serão entregues, alcançando 2,8 milhões de brasileiros.

As unidades serão utilizadas por equipes de Saúde Bucal compostas por cirurgião-dentista e auxiliar e/ou técnico, oferecendo serviços de prevenção, promoção e atendimentos básicos, além de procedimentos especializados, como canal, odontopediatria, cirurgia oral e próteses dentárias.

A Região Nordeste receberá o maior número de veículos: 207. O Norte contará com 95, o Sudeste com 45, o Centro-Oeste com 32 e o Sul com 21. A seleção levou em conta critérios técnicos, equidade e vulnerabilidade socioeconômica.

Programa integrado

Cada UOM funciona como extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com valor unitário de R$ 379,9 mil e incentivo mensal de custeio de R$ 9.360. As entregas estão ligadas ao programa Agora Tem Especialistas, que leva atendimentos médicos especializados a áreas de difícil acesso, enquanto as unidades odontológicas fortalecem a saúde bucal nessas localidades.

Entre 2022 e 2024, o investimento em saúde bucal no SUS triplicou, passando de R$ 1,5 bilhão para R$ 4,3 bilhões. Em 2025, já foram aplicados R$ 2,68 bilhões e está previsto o aporte adicional de R$ 1,69 bilhão até o fim do ano, somando mais de R$ 4,5 bilhões para ampliar o acesso e fortalecer o programa Brasil Sorridente.

Robôs auxiliam em drenagem de rodovias em Goiás

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Ansiedade infantil
Saúde

Ansiedade infantil cresce 27% no Brasil e se manifesta antes dos 10 anos, aponta INPD

20/08/2025
FreePik
Saúde

Conheça o impacto silencioso da menopausa precoce

20/08/2025
câncer de pulmão
Saúde

Tabagismo ainda é responsável por 85% dos casos de câncer de pulmão

20/08/2025
seminário atenção
Saúde

Goiás realiza Seminário Estadual sobre Atenção Primária à Saúde

20/08/2025
Prefeitura de Aparecida inicia Campanha de Vacinação Antirrábica; Dia D será em setembro
Saúde

Prefeitura de Aparecida inicia Campanha de Vacinação Antirrábica; Dia D será em setembro

19/08/2025
PF Bolsonaro
Poder

PF diz que Bolsonaro burlou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp

21/08/2025
hacina em Cavalcante: começou hoje júri popular de sete policiais acusados de matar quatro homens
Geral

Júri condena dois policiais por chacina na zona rural de Cavalcante

21/08/2025
Aeroporto Goiânia
Cidades

Aeroporto de Goiânia bate recorde histórico de movimentação

21/08/2025
adolescente Caldas Novas
Cidades

Adolescente de 16 anos é assassinada dentro de casa em Caldas Novas

21/08/2025
Pesquisa