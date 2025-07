Goiás receberá R$ 227 milhões para saúde pelo Novo PAC

O Governo Federal anunciou investimento de R$ 6 bilhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os estados do país por meio do Novo PAC Seleções 2. Desse total, R$ 227,3 milhões serão destinados para Goiás, o que vai garantir 693 novas obras, veículos e equipamentos.

Com o investimento, o estado contará com 348 combos de equipamentos para estruturar as unidades básicas de saúde — UBSs, que terão 234 kits para teleconsulta. Também serão construídas 12 novas UBSs e entregues 9 unidades odontológicas móveis. O programa visa estruturar a rede pública e ampliar a capacidade de atendimento do SUS.

Investimentos nacionais

O Novo PAC Saúde prevê a construção de 800 novas UBSs em 5.290 municípios, além da entrega de 7 mil salas de teleconsulta, 10 mil UBSs equipadas e 400 unidades odontológicas móveis. A rede pública contará ainda com 46 novas policlínicas, 130 Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e 1.533 novas ambulâncias do SAMU.

Em Goiás, Aparecida de Goiânia, Mineiros e Planaltina receberão uma policlínica cada, enquanto quatro Caps serão construídos em cidades goianas. O estado também será contemplado com 83 ambulâncias do SAMU — 21 para expansão e 62 para renovação da frota.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o programa Agora Tem Especialistas é um mutirão nacional de dignidade que busca acabar com as filas por atendimento. O objetivo é fortalecer a Atenção Primária, reduzindo a sobrecarga nos serviços especializados.

Situação do Estado

O Governo de Goiás investiu R$ 5,6 bilhões em 2024 para ampliar e fortalecer a assistência à saúde em todas as regiões do estado. De acordo com a Secretaria da Saúde (SES-GO), os recursos foram aplicados na construção, reforma e ampliação de unidades hospitalares, aquisição de equipamentos e na implementação da Regionalização da Saúde, que visa aproximar os serviços da população. Atualmente, o estado conta com 24 hospitais estaduais e 6 policlínicas. Entre as principais entregas estão o Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás, o aumento de leitos no Hetrin e no HGG, além da construção do Complexo Oncológico de Referência (Cora), que terá 148 leitos e atenderá pacientes com câncer, especialmente do público infantojuvenil.

Post da Nasa agita Caldas Novas