Goiás registra a menor taxa de desemprego em 11 anos

No terceiro trimestre de 2024, Goiás obteve a menor taxa de desemprego dos últimos 11 anos, alcançando 5,1%. Este número está abaixo da média nacional de 6,4% e se aproxima das economias avançadas da OCDE, que registram uma média de 5%. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) nesta sexta-feira (22/11), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua.

Em comparação com o segundo trimestre de 2024, a taxa de desemprego no estado caiu 0,47%, consolidando Goiás como um exemplo na recuperação econômica. Quando comparado ao mesmo período de 2023, o estado registrou um aumento de 2,1% no número de trabalhadores empregados, totalizando 3,8 milhões de goianos ocupados. A taxa de informalidade também apresentou queda, com uma redução de 1,1% no número de trabalhadores informais, somando 1,4 milhão de pessoas.

O governador Ronaldo Caiado atribui o sucesso à gestão das contas públicas, à infraestrutura moderna e à segurança pública, fatores que ajudam a reduzir custos para as empresas. “Nosso compromisso é com a geração de emprego e a criação de um ambiente favorável para o crescimento do estado”, declarou.

A indústria goiana também teve um desempenho positivo, com crescimento de 17,4% no número de ocupações, somando 483 mil pessoas empregadas no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 72 mil em relação ao segundo trimestre. O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho, destacou que Goiás segue fortalecendo sua posição como um dos principais polos industriais do país.