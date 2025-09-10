Goiás remunera produtores rurais que preservam áreas do Cerrado

Goiás tem se consolidado como referência nacional em iniciativas que unem preservação ambiental e fortalecimento do agronegócio. Um dos principais exemplos é o Programa Cerrado em Pé, política pública de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que já protege mais de 15 mil hectares do bioma em todo o estado.

A iniciativa garante incentivo econômico direto aos produtores rurais que comprovam a preservação de áreas nativas além do mínimo exigido por lei. Pelo programa, o governo estadual paga R$ 498 por hectare preservado. Já aqueles que se comprometem a recuperar pelo menos uma nascente degradada a cada ano recebem uma bonificação maior: R$ 664 por hectare. Os recursos são provenientes do Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fema).

O governador Ronaldo Caiado destacou a importância do mecanismo para a agenda ambiental de Goiás. “É um passo muito importante. Estamos mostrando como deve ser feita a proteção do Cerrado. Graças a um esforço conjunto do Estado e dos produtores, estamos provando que é possível produzir ao mesmo tempo que cuidamos do meio ambiente”, afirmou.

Como funciona o programa

Para participar, o produtor precisa ter entre dois e 100 hectares de área passível de supressão vegetal — isto é, que poderia ser destinada ao plantio ou à pecuária. O primeiro edital, lançado em dezembro de 2024 pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), estabeleceu prioridade a agricultores em situação de vulnerabilidade social, pequenos produtores e mulheres.

Nas duas primeiras chamadas do ciclo anual, realizadas em maio e agosto de 2025, 471 inscrições foram aprovadas de um total de 571 enviadas. Os participantes estão distribuídos em nove municípios das regiões Norte e Nordeste do estado: Niquelândia, Minaçu, São João d’Aliança, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Alvorada do Norte, Damianópolis, Mambaí e São Domingos. Até agora, o desembolso já soma R$ 4 milhões.

Os contemplados assumem compromissos de conservar a vegetação descrita no contrato, colaborar no monitoramento e prevenção de incêndios, comunicar ocorrências à Semad e zelar pela manutenção das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal (RL), de acordo com a legislação ambiental vigente.

Goiás reduz desmatamento em ritmo recorde

Os resultados já aparecem nos indicadores ambientais. Segundo o Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD 2024), elaborado pela rede MapBiomas, Goiás foi o estado brasileiro que mais reduziu o desmatamento no último ano. A queda foi de 71,9% em comparação a 2023, passando de 69,3 mil hectares de vegetação nativa suprimida para 19,4 mil hectares.

No Cerrado, bioma predominante no estado, a redução também foi expressiva: de 1,1 milhão de hectares desmatados em 2023 para 652 mil hectares em 2024, uma diferença de 41,2%.

Para o governo estadual, os dados reforçam o papel do PSA como política estruturante capaz de conciliar preservação ambiental, geração de renda e fortalecimento da agricultura sustentável.