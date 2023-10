Goiás Social entrega mais de 10 mil cartões durante Feirão de Empregos

O Governo do Estado, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), entrega 9.226 cartões do Mães de Goiás e 1.183 do Dignidade, durante Feirão do Empregos, que será realizado de 16 a 20 de outubro, das 8h às 17h, na Praça Cívica, em Goiânia. Os novos contemplados nos dois programas residentes na capital receberam mensagens de SMS para comparecerem para fazer a retirada do benefício, conforme a distribuição de nomes, por dia da semana.

Criado em agosto de 2021, o programa Mães de Goiás já beneficiou até agora 140 mil mães com filhos de 0 a 6 anos de idade, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), na faixa da extrema pobreza, dos 246 municípios do estado. Todo dia 10 do mês são transferidos R$ 250 para o cartão, destinados à compra de alimentos, medicamentos e gás. A aquisição é feita nos estabelecimentos credenciados dos respectivos municípios, com o objetivo de incrementar a economia local.

Já o programa Dignidade, implementado em abril deste ano, começando pelo município de Cavalcante, no Nordeste goiano, concede um valor mensal de R$ 300 a pessoas entre 60 e 64 anos, também inscritas no CadÚnico, que ainda não estão aposentadas e nem recebem o Benefício de Prestação Continuada (PBC). O objetivo do Governo de Goiás é exatamente dar suporte a pessoas idosas que não contam com nenhum auxílio previdenciário em um momento da vida que demanda tantos cuidados.

O secretário da Seds, Wellington Matos, destaca que todos os esforços estão sendo empenhados para que o maior número de cartões cheguem às mãos dos beneficiários durante o Feirão do Empregos, nesta que será a maior entrega numérica desde a implementação dos dois programas. “No mesmo período, outras equipes da Seds farão entregas, como tem ocorrido todas as semanas em vários municípios, em Anápolis, Catalão e Caldas Novas”, informa o titular da pasta.

O Feirão

Em todos os dias do evento, a Secretaria de Estado da Retomada vai auxiliar na produção de currículo e encaminhamento para as vagas e entrevistas. Serão mais de 15 cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Colégio Tecnológico (Cotec). O público terá acesso a cursos na área de serviços de beleza (manicure e pedicure, alongamento de unhas, maquiagem, design de sobrancelha, cabelereiro e barbeiro, depilação e limpeza de pele), empreendedorismo, corte e costura, marketing digital e informática e mídias sociais.

O Sest Senat vai oferecer 100 vagas para capacitação e atualização de condutores habilitados nas categorias C, D e E. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) realizará workshop sobre tecnologia da informação e palestras sobre entrevistas de emprego, empregabilidade, carreira e mulheres na computação. Durante o feirão, os interessados poderão fazer um tour virtual pelos laboratórios da Escola do Futuro de Goiás (EFG), participar de games, se inscrever nos cursos gratuitos e ainda receber mentoria de negócios.

Durante toda a semana, a Seds também fará o cadastro para Carteira de Identificação do Autista, Passe Livre da Pessoa com Deficiência e Passaporte da Pessoa Idosa. A Secretaria de Estado da Saúde realizará aferição de glicemia e pressão, além de orientação nutricional.

Crédito

Micro e pequenos empresários terão atendimento especial no Feirão. Além da oferta de crédito de R$ 5 mil sem juros ou sem aval, os empreendedores poderão ter consultoria e apoio com Microempreendedor Individual (MEI), oferecidos pelo Sebrae. Já a GoiásFomento vai apresentar linhas de crédito voltadas a empreendedores de Goiânia e região, que alcançam até R$ 2 milhões.