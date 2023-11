Goiás tem alerta de riscos devido à baixa umidade do ar

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) emitiu ontem dois alertas de risco potencial à saúde devido à baixa umidade do e à onda de calor. Os alertas são válidos para todas as regiões do estado.

Durante a semana, as temperaturas ficarão, em média, 5 graus acima do normal, potencializando riscos de danos à saúde, com maior dificuldade para respirar, desmaios e sangramento nasal.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para onda de calor, com início da às 9h50 da sexta-feira, 10, e fim previsto para as 23h59 da quarta-feira, 15.

A previsão hoje para Goiânia é de máxima de 37 graus e a umidade do ar pode chegar a 17%. A partir de amanhã, há possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite.