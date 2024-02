Goiás tem alerta para chuvas durante o feriado prolongado

Há risco potencial para chuvas intensas de até 80 mm por dia, rajadas de ventos de mais de 60 km/h e raios



Por Redação Tribuna do Planalto em 10/02/2024 - 07:15



A recomendação do Cimehgo, assim como também da Defesa Civil e PRE e PRF, é de que as pessoas evitem áreas alagadas e não viajem no período noturno