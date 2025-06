Goiás tem as menores taxas de furtos e roubos de veículos do Brasil, mostra Mapa da Segurança Pública 2025

Goiás registrou, em 2024, as menores taxas de furtos e roubos de veículos entre todas as unidades da federação. É o que aponta o Mapa da Segurança Pública 2025, divulgado nesta quarta-feira (11/6) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com base em dados fornecidos pelos estados e pelo Distrito Federal ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

Conforme o Mapa, furtos de veículos tiveram redução de 20,36% em Goiás, sendo 4.454 registros em 2023 e 3.547 em 2024, com a taxa caindo de 94,23 para 72,00 furtos por 100 mil veículos. A taxa nacional de furtos de veículos é de 173,52. Na lista, seguem os estados do Mato Grosso (2º), Sergipe (3º), Rio Grande do Sul (4º) e Santa Catarina (5º).

Já em relação aos crimes de roubos de veículos, subtraídos com emprego de violência ou grave ameaça, Goiás teve a menor taxa de casos por 100 mil veículos ficando em 14,29. Foram registrados 942 casos em 2023 e 704 em 2024, resultando em uma redução de 25,27%.

“Os números refletem o trabalho integrado e estratégico das Forças de Segurança, além do apoio do Governo de Goiás no fortalecimento das ações de inteligência e tecnologia. Continuaremos investindo em políticas públicas que garantam a segurança da população e a redução contínua desses índices”, afirmou o secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum dos Santos.

Goiás também apresentou forte queda nos crimes de roubos de cargas, caindo de 41 para 14 eventos, com redução de 65,85%. Já nos roubos a instituições financeiras, Goiás permanece com as estatísticas zeradas, fruto do empenho e trabalho de integração entre todas as Forças de Segurança.

O relatório aponta também que a Região Centro-Oeste se manteve sem registros de roubos a instituições financeiras em 2023 e 2024, consolidando a ausência desse tipo de crime na região pelo segundo ano consecutivo.

Homicídios dolosos

Mais uma vez, Goiás está fora da lista de municípios com os maiores números de homicídios dolosos no Brasil em 2024. O estado registrou redução de 11,35% nos homicídios dolosos em relação ao ano anterior. Foram 890 vítimas, frente a 1.004 em 2023. A taxa de homicídios dolosos de Goiás se manteve abaixo da média nacional em 12,11 sendo a média nacional de 16,64. Conforme o Mapa, esta é a maior redução dos homicídios dolosos na região Centro-Oeste.

