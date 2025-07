Goiás terá dia de sol com baixa umidade do ar

Os goianos vão continuar convivendo com dias de sol marcados por manhãs frias e queda gradativa da umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde. É o que diz o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A recomendação é para que sejam intensificados os cuidados com a hidratação, principalmente de idosos e crianças.

A quarta-feira terá temperaturas amenas no período da manhã e no final da tarde e à noite. A população deve continuar convivendo com a combinação de temperaturas mais baixas nas horas iniciais da manhã, especialmente perto do nascer do sol, e com a baixa umidade relativa do ar. Nos horários mais quentes, a umidade mínima do ar deve continuar variando entre 21% e 30%, nível de atenção, alerta o Cimehgo.

O clima nesta terça terá predomínio de sol, com temperaturas mínimas mais frescas pela manhã. Já no período da tarde, as máximas estarão em elevação, ao mesmo tempo em que a umidade relativa do ar cai, o que é natural para essa época do ano, de acordo com o Cimehgo. Esse clima, com grandes oscilação entre mínimas e máximas e baixa umidade do ar, contribui para o aumento de doenças respiratórias.

Em Goiânia também haverá predomínio de sol, com a temperatura máxima podendo chegar a 30 graus e umidade relativa do ar variando entre 25% e 75%. O nascer do sol será às 6h46 e o pôr do sol, às 17h59.

As temperaturas mínimas hoje podem chegar a 13 graus em Jataí e Cristalina e a 14 graus em Luziânia, Anápolis e Três Ranchos. Em Mineiros, Ipameri, Ouvidor e Rio Verde, a mínima será de 15 graus. A temperatura máxima poderá chegar a 33 graus em Porangatu e Araguapaz, 32 em Aruanã e a 30 graus Flores de Goiás, Rubiataba e Maurilândia.

