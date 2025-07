Criticado sobre ritmo de viagens, Tarcísio renova contrato com agência de turismo

O Secretário Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), Tarcísio Abreu, renovou por mais um ano o contrato entre a secretaria e a agência de turismo que emite passagens aéreas para as necessidades da pasta. O extrato do aditivo ao contrato não menciona o custo, mas as dotações orçamentárias indicadas preveem mais de R$ 200 mil para 2025.

Recentemente, Tarcísio foi criticado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Romário Policarpo (PRD), pela ausência na cidade. “O secretário fica muito pouco em Goiânia e não está prestando atenção na sinalização da cidade”, cutucou o presidente.

A crítica de Romário era em relação aos fotossensores da capital que estavam multando sem legalidade, diante da falta de placas de sinalização e, também, devido a suposta perseguição a servidor efetivo e por agir como “secretário fofoqueiro” nos bastidores.

Neste ano, a SET já pagou R$ 23.942,84 para a Futura Agência de Viagens e Turismo Ltda, dentro do contrato vigente. No entanto, o saldo empenhado para o fornecedor é de R$ 76 mil, de um total de R$ 125 mil previstos. O orçamento da pasta para estas despesas é maior do que o da Secretaria de Governo, que atende ao prefeito Sandro Mabel (UB), de R$ 100 mil.

Além disso, Tarcísio também conta com mais R$ 93,1 mil destinados a “outros serviços de terceiros” e que também é considerado no despacho do secretário para custeio de viagens.

Agenda 2025

Na gestão de Sandro Mabel (UB), Tarcísio Abreu já realizou duas viagens oficiais, mas elas deixaram de ser divulgadas. No Instagram, em que ele registra a rotina de secretário de trânsito e de coach, não há menção aos compromissos fora da capital.

Em março, Abreu participou da Smart City Expo Curitiba 2025, quando a capital recebeu o prêmio de terceiro lugar no Ranking Regional de Cidades Sustentáveis da plataforma Bright Cities. Goiânia já tinha ocupado o primeiro lugar, em 2023.

Em nota à Tribuna do Planalto, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) confirmou que o secretário realizou duas viagens a trabalho neste ano em agendas do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana.

Além disso, a SET destaca que Tarcísio Abreu realizou outra viagem de cunho pessoal, paga com recursos próprios. A secretaria não detalhou os custos das viagens e disse que não há previsão de novas.

Passaporte carimbado

Remanescente da gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD), Tarcísio Abreu empreendeu ao menos quatro viagens internacionais e mais de uma dezena de deslocamentos domésticos com a justificativa de participar de eventos de cidade inteligente e de mobilidade.

Não é possível levantar o custo exato das passagens aéreas, hospedagem e de diárias a partir das informações disponíveis no Portal da Transparência da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), órgão que Tarcísio presidia à época.

De acordo com a prestação de contas da CMTC de 2022, houve aumento de 80% nas despesas de viagens, utilidades e material de escritório, com valor total de R$ 104 mil, contra R$ 57,3 mil em 2021. Não há relatórios com estas informações de 2023 e 2024.

Diárias superaram R$ 60 mil entre 2022 e 2023

Entre 2022 e 2023, conforme despachos reunidos no Portal da Transparência da Prefeitura de Goiânia, Tarcísio Abreu recebeu mais de R$ 60 mil em diárias de viagem. O benefício, que chega a R$ 750 por dia, é destinado a cobrir despesas com alimentação e táxi, por exemplo, e não demandam prestação de contas.

Um dos compromissos do secretário em 2022 foi na Smart City Expo Latam Congress, no México, quando recebeu R$ R$ 15.980,80 em diárias. Em 2023, voltou ao país para o 24º Encontro Nacional de Autoridades de Mobilidade e garantiu R$ 11.539,22.

No mesmo ano, ele participou da Smart City Expo World Congress, em Barcelona, na Espanha, e teve R$ 20.071,00 para os gastos em 9 dias de viagem. Para este trecho, o custo dos voos foi de R$ R$ 8.612,79.

Em 2024, Abreu participou do Fórum de Mobilidade de Portugal, com custo do deslocamento aéreo de R$ 7.939,39. Não foi localizado o valor das diárias.

No Brasil, o secretário visitou ao menos 10 cidades brasileiras, algumas mais de uma vez, incluindo as capitais Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Curitiba, além de cidades do interior como Praia Grande (SP), Itabuna (BA) e Caxias do Sul (RS).

