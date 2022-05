Goiás terá semana com frio intenso, ventos fortes, neve e geada

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu boletim sobre a formação e deslocamento de uma frente fria neste domingo, 15, pelo Brasil. A grande massa de ar frio favorecerá a ocorrência de chuvas fortes em áreas do Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, e áreas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em Goiânia a previsão é que na próxima quinta-feira, 19, a temperaturas registrem mínima de 2ºC, podendo registrar um frio histórico . A previsão do tempo indica também, geadas e recordes de temperaturas baixas nos estados do Sul e também em áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Na sexta-feira, 20, e no sábado, 21, a mínima é de 3ºC. Além disso, no domingo a mínima pode registrar 4ºC, mas a máxima já é de 26ºC.