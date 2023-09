Goiás vai liberar R$ 66 milhões em emendas para municípios neste mês

O Governador Ronaldo Caiado anunciou hoje, durante evento em que reuniu prefeitos de todo o Estado que manifestavam contra as contas públicas, que vai repassar R$ 66 milhões em emendas impositivas neste mês. O valor deve chegar a R$ 450 milhões em 2023. “Este ano nós já repassamos aos nossos deputados estaduais R$ 154 milhões e, neste mês, mais R$ 66 milhões serão entregues a todos os prefeitos que apresentaram os projetos e documentações”, explicou o governador.

Na ocasião, Caiado também destacou que vai continuar atendendo a todos de forma democrática, sem distinções partidárias. “Nunca discriminei um prefeito, independentemente de siglas partidárias. O governo só funciona com a estrutura do município para chegar ao cidadão e essa parceria sempre deu certo”, disse, em referência a diversos investimentos realizados por meio de programas como AlfaMais, de incentivo à alfabetização; Goiás em Movimento, que leva asfalto aos municípios; ações de segurança pública; e repasses para merenda e transporte escolar.

O presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves, destacou que as prefeituras operam diversos programas, em contato direto com o cidadão e, por isso, precisam de mais recursos. “Nós ofertamos 85% do serviço da população brasileira, mas recebemos apenas 14% do bolo tributário”, contabilizou. “Já tivemos uma sinalização ontem por parte do Governo Federal, mas ela não atende. Nós precisamos de ter os nossos pleitos atendidos como um todo”, assinalou Carlão da Fox, presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM) sobre proposta da União de antecipar R$ 10 bilhões para compensar perdas de ICMS.

Para Caiado, estados e municípios devem buscar autonomia de forma conjunta, visto que a crise atinge a todos e, no caso do governo estadual, haverá queda de R$ 4 bilhões no orçamento deste ano. “Goiás perdeu, ano passado, R$ 4 bilhões. Esse ano teria a reparação de R$ 2,5 bilhões, divididos em parcelas. Mas Goiás teve parte descontada para pagamento de dívida antiga com governo federal, recebeu só R$ 40 milhões do total que seria R$ 545 milhões. Ou seja, além da queda a gente ganha o coice. E a parte dos municípios, de R$ 174 milhões, repassamos integralmente sem os descontos das dívidas passadas”, explicou, demonstrando que, ao invés de repor, o Estado precisou utilizar recursos próprios para repasses municipais.