GoiásFomento disponibiliza quase R$ 12 milhões para financiar projetos de tecnologia

O GoiásFomento, tem disponível quase R$ 12 milhões em crédito para financiar startups, micro, pequenas e médias empresas que desejam transformar seu negócio por meio da inovação. Esses recursos são oriundos das linhas de crédito Inovacred e Inovacred Expresso da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio de parceria entre a agência de fomento e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi). Em 2022, já foram aprovados R$ 4,2 milhões em financiamentos das linhas de crédito da Finep.

O presidente da GoiásFomento, Eurípedes do Carmo, disse que o objetivo da instituição financeira, em parceria com a Finep, é apoiar empresas com iniciativas na área do desenvolvimento tecnológico. “Entendemos que a inovação é o caminho para aumentar a competividade e garantir novos empregos. E assim cumprimos nossa missão, apoiando todos os setores produtivos do Estado”, declarou.

Treinamento

Dois técnicos da Finep estiveram em Goiânia, onde ministraram treinamento para equipes da GoiásFomento. De acordo com o analista do Departamento de Operações de Crédito da empresa, Ricardo Nascimento, o objetivo foi buscar o nivelamento da equipe da agência de fomento, principalmente daqueles que atuam nas áreas de atendimento e análise de crédito.

Os analistas da Finep realizaram ainda uma visita técnica à empresa goiana Czar 360, que obteve financiamento junto à GoiásFomento da linha de crédito oferecida pela empresa pública do MCTI. A Czar 360 desenvolve softwares que proporcionam a integração acadêmica, de gestão e financeira para escolas, através da tecnologia.

Tecnologia inovadora

O CEO da empresa goiana, Adriano Oliveira, destacou que o financiamento contribuiu para que o produto da empresa adquirisse mais qualidade e eficiência. “O crédito foi fundamental para o nosso crescimento, para contratar bons profissionais e investir, cada vez mais, numa tecnologia inovadora”, afirmou.

A Finep financia empresas de micro, pequeno e médio portes com receita bruta anual de até R$ 90 milhões que desenvolvem atividades inovadoras. O valor liberado do financiamento varia de R$ 50 mil a R$ 2 milhões. Mais detalhes sobre linhas de crédito podem ser conferidos no site www.goiasfomento.com.