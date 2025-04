Goinfra abre inscrições para barracas comerciais na Rodovia dos Romeiros

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) abre, nesta terça-feira (22/04), o período de inscrições para interessados em comercializar produtos durante a Festa do Divino Pai Eterno. Neste ano, a festa ocorrerá entre os dias 27 de junho e 6 de julho, no trecho da Rodovia dos Romeiros (GO-060) entre Goiânia e Trindade. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da agência até o dia 11 de maio.

Serão disponibilizados 190 pontos comerciais ao longo dos 18 quilômetros da rodovia. Os espaços poderão ser utilizados para a venda de alimentos, bebidas não alcoólicas, roupas, artigos de beleza, bijuterias, brinquedos, entre outros produtos. A venda de bebidas alcoólicas está proibida.

Sorteio

O sorteio dos pontos comerciais ocorrerá no dia 20 de maio, a partir das 9h, na sede da Goinfra. A participação presencial dos inscritos é obrigatória. O sorteio será realizado de acordo com a área de interesse indicada no ato da inscrição. Após a definição dos contemplados, a lista será divulgada no site da agência, e os selecionados deverão pagar a taxa de R$ 50,22, referente ao uso da faixa de domínio.

A montagem das barracas estará autorizada a partir do dia 13 de junho. As estruturas devem obedecer ao padrão estipulado: cor branca e dimensões de 4×4 metros. Todos os custos e providências relacionados à montagem, segurança (como inspeção do Corpo de Bombeiros), fornecimento de água e energia elétrica são de responsabilidade dos comerciantes.

Via Sacra

Como novidade para a edição deste ano, a Goinfra permitirá a adoção das sete estações da Via Sacra — locais de oração e descanso utilizados pelos romeiros — por empresas interessadas na divulgação de marcas e ações de marketing institucional.

As empresas deverão se inscrever também até o dia 11 de maio, e o sorteio será no dia 15 de maio, às 9h, na sede da agência. As vencedoras terão o direito de montar tendas ou estandes, desde que não haja comercialização de produtos ou serviços no local. Em contrapartida, as empresas devem garantir o livre acesso dos romeiros às estações e disponibilizar uma estrutura mínima, como banheiros químicos, para uso dos visitantes.

Mais informações sobre o processo de inscrição, montagem de barracas ou utilização das estações da Via Sacra podem ser obtidas pelo telefone (62) 3265-4309.

