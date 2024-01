Goinfra inicia reconstrução da ponte na GO-442, em Campinaçu

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), deu início hoje às obras de reconstrução da ponte sobre o rio das Palmeiras, localizada na GO-442, em Campinaçu, Região Norte do Estado. A ponte foi danificada devido às fortes chuvas que afetaram a região, impedindo o tráfego no local. Foi declarada situação de emergência e equipes da Goinfra sinalizaram o local ainda na sexta-feira (26/01) para a segurança dos usuários.

Na manhã deste sábado, o presidente da Goinfra, Lucas Vissotto, esteve no local com técnicos da autarquia e da Defesa Civil para vistoriarem os danos causados. Na sequência, equipes e maquinários foram mobilizados para o local para iniciar os trabalhos de reconstrução da ponte e recomposição dos acessos. “Graças ao empenho dos nossos técnicos e à mobilização do município e da defesa civil, a previsão é de que o acesso na região seja retomado em até uma semana”, destaca Vissotto.

De acordo com o presidente da autarquia, a expectativa é que a reconstrução da ponte seja realizada no menor tempo possível. “É uma obra emergencial e queremos restituir o quanto antes a trafegabilidade com conforto e segurança pela GO-442”, declarou.

Monitoramento constante

Em relação à GO-347, a Goinfra informa que o tráfego está restrito a caminhonetes e caminhões no trecho que liga Crixás a Mozarlândia. Assim que o nível do rio Tesoura abaixar, será feito o trabalho de reconformação da plataforma.

Para evitar maiores transtornos, equipes da Goinfra continuam monitorando os trechos danificados em virtude das fortes chuvas. Qualquer alteração será comunicada aos usuários das rodovias.