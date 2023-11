Governador e deputados definem aumento de emendas impositivas

Em encontro realizado na manhã de hoje, o governador Ronaldo Caiado firmou acordo com a bancada federal goiana no Congresso Nacional para aumento das emendas parlamentares impositivas destinadas à saúde. O objetivo é garantir o bom funcionamento e a expansão da rede, aprimorando cada vez mais a qualidade do serviço. “Desde 2019 tivemos um avanço substantivo, com criação de novos hospitais; oferta de tratamento oncológico; e teremos a inauguração do Cora. Queremos unir forças para garantir crescimento ainda maior”, afirmou Caiado.

A reunião foi conduzida pelo governador, com a participação do secretário de Saúde, Sérgio Vêncio, que detalhou as demandas do setor. “Esse dinheiro será aplicado com a eficiência que nós conhecemos. Goiás atinge todas as metas: as consultas cresceram 90%; cirurgias, 122%, e internações 108%”, explicou. A expectativa é que cada deputado e senador possa destinar R$ 10 milhões em emendas individuais para a saúde por ano. Já o valor de emendas de bancada pode chegar a R$ 130 milhões.

Ao falar em nomes dos parlamentares, a líder da bancada goiana, deputada federal Flávia Morais, disse que “não haverá dificuldade para essa parceria”. “Nós temos 17 parlamentares, recebemos várias demandas e cada um vai avaliar a sua situação. Com certeza a gente vai ter um aumento significativo nesses valores”, avaliou.

Atualmente, a rede de saúde é composta de 35 unidades próprias, sendo seis policlínicas, 18 hospitais gerais e 11 centros de especialidade, além de 48 unidades conveniadas. O custeio equivale a cerca de R$ 3,2 bilhões por ano. Em 2023, Goiás recebeu um total de R$ 44,6 milhões em emendas, sendo R$ 19,1 estaduais e R$ 25,4 federais. O governo conta com o reforço no caixa para entregar os Hospitais Estaduais de Águas Lindas e Cora – Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás.

Estiveram presentes os senadores deputados federais Adriano do Baldy, Daniel Agrobom, Flávia Morais, Gustavo Gayer, Jeferson Rodrigues, Lêda Borges, Marussa Boldrin, Professor Alcides, Ismael Alexandrino e Rubens Otoni. Ainda os secretários Lucas Vergilio (Relações Institucionais), Adriano da Rocha Lima (Geral de Governo), César Moura (Retomada), Selene Peres (Economia) e , Renatho Melo, que é o chefe do Gabinete de Representação de Goiás em Brasília.