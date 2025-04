Governadores defendem pacto de centro-direita para enfrentar Lula em 2026

Na abertura da 90ª edição da Expozebu, realizada neste sábado (26), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Júnior (PSD-PR) defenderam a formação de um pacto de centro-direita para apoiar um único candidato contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026.

Em seus discursos, Caiado e Zema fizeram críticas diretas ao governo federal e reforçaram a intenção de união. “Vocês podem ter certeza absoluta de que em 2026 a centro-direita chegará ao comando dessa nação. Qualquer um de nós que for ao segundo turno terá o apoio dos demais”, afirmou Ronaldo Caiado, que já oficializou sua pré-candidatura à Presidência da República.

Zema, por sua vez, adotou um tom mais incisivo. Disse ter “certeza” de que o grupo estará “tirando esse governo que persegue quem produz, que persegue quem trabalha”. O governador mineiro também aproveitou o evento para manifestar apoio à pré-candidatura de seu vice, Mateus Simões, como seu sucessor no governo de Minas Gerais.

Ratinho Júnior, governador do Paraná, preferiu evitar ataques diretos ao presidente Lula. Em sua fala, focou em exaltar as gestões dos governadores presentes no encontro, mas endossou a necessidade de fortalecer um projeto de centro-direita para as próximas eleições.

A movimentação política ocorre em meio à tentativa de consolidar uma alternativa competitiva de direita, especialmente após a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No PSD, partido de Ratinho, ainda não há definição oficial sobre candidatura própria, mas lideranças, como o presidente Gilberto Kassab, reforçaram que o partido pode apoiar outro nome da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele decida entrar na disputa presidencial. O evento reuniu ainda políticos influentes do agronegócio e do Centrão, como o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion (PP-PR), além dos ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e Eduardo Cunha (PRD-SP).