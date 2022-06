Governo anuncia substituição de escolas de placa em Aparecida de Goiânia

Da redação

Em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital, o governador Ronaldo Caiado entregou na quinta-feira, 9, a reforma de seis escolas e assinou ordem de serviço para a construção de mais seis unidades de ensino. O investimento total é de R$ 13,2 milhões do Tesouro Estadual. Desde 2019, o Governo de Goiás já investiu mais de R$ 144 milhões na educação do município.

As escolas serão construídas em alvenaria, continuando o processo de substituição das antigas, de placas, que estão sendo demolidas. Ganharão novos prédios a Escola Estadual Olímpio Alves, com investimentos de R$ 2,6 milhões; Colégio Estadual Dom Bosco, com R$ 2,2 milhões; Colégio Estadual Maria de Fátima Santana, com R$ 2,3 milhões; Colégio Estadual Santa Fé, com R$ 2,2 milhões; Colégio Estadual Nova Era, com R$ 1,9 milhão, e o Colégio Estadual Divaldo Divino de Souza, com obra orçada em R$ 1,8 milhão.

Sob a gestão da Secretaria de Educação (Seduc), as obras vão beneficiar diretamente mais de 4,2 mil estudantes da rede estadual de ensino. As antigas estruturas serão substituídas por pavilhões com salas mais confortáveis, com melhor ventilação, iluminação e segurança. Até 2018, metade das unidades escolares de Aparecida de Goiânia funcionava com estruturas de placas construídas há quase 40 anos. Em cerca de três anos e meio, a atual gestão do Estado vem substituindo estas por prédios em alvenaria.

Reformas

Ainda no município, Caiado inaugurou a reforma de seis unidades escolares. As obras foram planejadas e executadas de acordo com as necessidades de cada unidade. “Nossa escola foi toda reformada. Era uma luta antiga e agora temos o que a gente sempre sonhou para nossos alunos”, salientou Neidson Oliveira de Araújo, do Colégio Estadual Dom Pedro I. A unidade foi uma das beneficiadas com reparos na estrutura dos banheiros, cozinha, central de gás, instalações elétricas e de combate a incêndio, além de pintura.

Em nome de todos os alunos da rede, o estudante Carlos Eduardo Pereira da Costa agradeceu ao governador Ronaldo Caiado por todos os investimentos. “Lembro como essa escola era há 20 anos. Acompanho meus filhos e posso ver o antes e o agora. O agora é muito bom, muito lindo”, destacou Maria Aparecida das Virgens, representante dos pais dos estudantes.

No Colégio Estadual Pedro Neca foi entregue a cobertura da quadra, pintura e execução de rampa. Os colégios estaduais Jesus Conceição Leal, Alto Paraíso e Professor Gervásio Santana Dourado ganharam quadras cobertas no padrão utilizado pela Secretaria de Educação. Já o Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Presidente Artur da Costa e Silva, ganhou um bloco de duas novas salas de aula, pintura da quadra, execução de arquibancada e das instalações elétricas.