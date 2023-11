Tratativas avançam para vinda de indústria chinesa

Em reunião na China nesta sexta-feira (10), o governador Ronaldo Caiado avançou em um acordo para que a Weichai Power, fabricante de motores, máquinas agrícolas, de construção e de embarcações inicie suas operações na cidade de Itumbiara, no Sul do estado. A empresa faz parte do grupo Shandong Heavy Industry, um dos maiores do país asiático. Um novo encontro neste sábado (11/11) pode formalizar e selar a instalação da multinacional em Goiás.

“Estamos tornando Goiás referência em tecnologia ao produzir os melhores produtos em nosso estado, com a possibilidade de abastecer o mercado da América Latina”, disse o governador Ronaldo Caiado. A Weichai é a segunda indústria que confirma operação em Goiás na missão comercial do Governo de Goiás à China. Na última terça-feira (07/11), a Chint Power, fornecedora de sistemas de energia limpa, também garantiu o início das operações em Itumbiara.

Listada como a 18ª maior companhia de origem chinesa, a Weichai possui segmentos de produção de maquinário, motores para veículos comerciais, equipamentos agrícolas e logística. Atualmente, fatura por ano cerca de US$ 52 bilhões, possui 100 mil funcionários e está instalada na província de Shandong. A multinacional é proprietária das marcas italianas Ferretti (de iates) e Lovol (de máquinas de construção e de equipamentos agrícolas).

Os executivos da gigante chinesa esperam ampliar o mercado de atuação do grupo com a possível vinda para o estado. “Goiás tem ampla perspectiva de operação com nossas indústrias, e a visita liderada pelo governador abre um novo Brasil para que possamos fortalecer nossos resultados econômicos. Desejo uma cooperação muito frutífera”, disse Ma Changhai, diretor-geral do Shandong Heavy Industry Group.

Integrante da comitiva do Governo de Goiás que busca investimentos na China, o prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, está na expectativa para a instalação de mais uma indústria no município. “Itumbiara tem muito a ganhar, juntamente com nosso estado”, disse.

Com agenda intensa em quatro cidades da China, incluindo visitas a multinacionais, universidade e reuniões com lideranças políticas e econômicas do país, a missão internacional, liderada pelo governador Ronaldo Caiado, marca um momento histórico de novos investimentos em Goiás.

Participam da comitiva, a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado; os secretários de Indústria e Comércio, Joel Sant’Ana Braga Filho; geral de Governo, Adriano da Rocha Lima; de Infraestrutura, Pedro Sales; e a diretora-geral da Organização das Voluntárias de Goiás, Adryanna Caiado. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto; os deputados estaduais: Jamil Calife, Lucas do Vale e Vivian Naves, bem como os prefeitos de Anápolis, Roberto Naves; de Porangatu, Vanuza Valadares; e de Rio Verde, Paulo do Vale.

Fonte: Secretaria de Comunicação