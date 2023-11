Governo de Goiás abre curso técnico em Guia de Turismo

O Governo de Goiás lançou o curso técnico gratuito de nível médio em Guia de Turismo, com início das aulas em 22 de janeiro de 2024. As inscrições vão até 20 de dezembro, por meio do site oficial do Cotec: https://selecao2.cett.org.br/formulario-inscricao-cotec. O curso vai oferecer 90 vagas, com carga horária de 940 horas distribuídas ao longo de um período de 15 a 18 meses.

A formação será ministrada no formato EaD, pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) de Santa Helena. O curso técnico em Guia de Turismo faz parte das ações do Programa Goiás Social, por meio da Secretaria da Retomada e Goiás Turismo.

“Estamos oferecendo ao aluno um curso gratuito, com flexibilidade e aprendizado individualizado, sem barreiras geográficas ou temporais, garantindo o acesso a uma educação de qualidade, chancelada pela Universidade Federal de Goiás, que é responsável pela parte pedagógica da formação”, ressalta César Moura, secretário da Retomada.

A estrutura do curso compreende oito módulos e, por ter formato EaD, 80% do conteúdo é repassado em ambiente virtual e 20% das aulas são ministradas em encontros presenciais. A conclusão dos módulos resultará na habilitação técnica de nível médio em guia de turismo, abrindo portas para diversas oportunidades de carreira no setor, incluindo planejamento e organização de roteiros, condução e orientação de visitantes, prestação de informações turísticas e mediação entre visitantes e prestadores de serviços.

“Esta é uma resposta do Governo de Goiás a uma demanda antiga do trade turístico. De maneira inédita, estamos ofertando esse curso que vai valorizar o patrimônio natural e cultural dos destinos turísticos. Sem dúvida, qualifica ainda mais o setor no nosso estado, proporcionando uma melhor experiência para o turista que nos visita”, afirma Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo.