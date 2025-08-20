Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano

O Governo de Goiás anunciou nesta terça-feira (19/8) um investimento de R$ 546 milhões em quatro rodovias estratégicas no Sudeste goiano: as GOs 180, 147, 178 e 461. As obras serão custeadas com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), em parceria com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás (Ifag), e devem começar em setembro. O pacote prevê a pavimentação de mais de 170 quilômetros de estradas e a construção de duas pontes.

Na GO-180, entre os entroncamentos das GOs 467 e 306, serão aplicados R$ 138 milhões para pavimentar 32,8 quilômetros e erguer uma ponte de 60 metros sobre o Ribeirão Ponte de Pedra. A GO-147, entre Bela Vista de Goiás e Silvânia, terá R$ 170 milhões destinados a 46,2 quilômetros de asfalto e a uma ponte de 50 metros sobre o Rio dos Bois. Já a GO-178, no trecho entre a BR-364 e a GO-306, receberá R$ 130 milhões para 38,8 quilômetros de via. Por fim, a GO-461, que liga as GOs 194 e 221, contará com R$ 108 milhões para pavimentar 52,3 quilômetros.

Segundo o secretário da Infraestrutura, Adib Elias, as obras vão “destravar gargalos históricos que limitam o setor produtivo e dificultam a integração logística entre municípios”. O objetivo, destacou, é melhorar a mobilidade, reduzir custos logísticos e atrair novos investimentos. “Não se trata apenas de asfaltar quilômetros de pista, mas de abrir caminhos para que Goiás continue crescendo”, afirmou.

Modelo de parceria

O anúncio foi feito na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), em Goiânia, com a presença de prefeitos, empresários e representantes do setor produtivo. O presidente do Ifag, Armando Rollemberg, ressaltou que o modelo adotado pelo Fundeinfra une agilidade do setor privado e fiscalização pública. As contratações passam por controles da Corregedoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas e Ministério Público.

Atualmente, o Governo de Goiás já executa mais de 20 obras do Fundeinfra, conduzidas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Entre as entregas recentes estão os trechos restaurados da GO-040, em Goiatuba, e da GO-080, no Vale do São Patrício. O presidente da Goinfra, Pedro Sales, destacou que o modelo de cooperação com o terceiro setor é “inédito no país e coloca Goiás na vanguarda da gestão da infraestrutura pública”.

Novos investimentos

Além deste pacote, já estão aprovados outros projetos que somam mais de R$ 1,1 bilhão em recursos do Fundeinfra, incluindo novas etapas na GO-178, GO-206 e GO-220. Entre eles está a pavimentação de 46,5 quilômetros entre a GO-306 e Itarumã, com a construção de uma ponte de 100 metros sobre o Rio Verde.

“Estamos consolidando Goiás como um dos estados mais competitivos do país, com obras aguardadas há décadas”, concluiu Adib Elias.