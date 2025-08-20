search
Cidades

Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano

Pacote de obras contempla GO-180, GO-147, GO-178 e GO-461. Frentes de trabalho devem começar em setembro, com recursos do Fundeinfra


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/08/2025 - 09:54

Frentes de trabalho, que devem começar em setembro, envolvem pavimentação de mais de 170 quilômetros de rodovias e a construção de duas pontes. Foto: Leandro Vieira

O Governo de Goiás anunciou nesta terça-feira (19/8) um investimento de R$ 546 milhões em quatro rodovias estratégicas no Sudeste goiano: as GOs 180, 147, 178 e 461. As obras serão custeadas com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), em parceria com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás (Ifag), e devem começar em setembro. O pacote prevê a pavimentação de mais de 170 quilômetros de estradas e a construção de duas pontes.

Na GO-180, entre os entroncamentos das GOs 467 e 306, serão aplicados R$ 138 milhões para pavimentar 32,8 quilômetros e erguer uma ponte de 60 metros sobre o Ribeirão Ponte de Pedra. A GO-147, entre Bela Vista de Goiás e Silvânia, terá R$ 170 milhões destinados a 46,2 quilômetros de asfalto e a uma ponte de 50 metros sobre o Rio dos Bois. Já a GO-178, no trecho entre a BR-364 e a GO-306, receberá R$ 130 milhões para 38,8 quilômetros de via. Por fim, a GO-461, que liga as GOs 194 e 221, contará com R$ 108 milhões para pavimentar 52,3 quilômetros.

Segundo o secretário da Infraestrutura, Adib Elias, as obras vão “destravar gargalos históricos que limitam o setor produtivo e dificultam a integração logística entre municípios”. O objetivo, destacou, é melhorar a mobilidade, reduzir custos logísticos e atrair novos investimentos. “Não se trata apenas de asfaltar quilômetros de pista, mas de abrir caminhos para que Goiás continue crescendo”, afirmou.

Modelo de parceria

O anúncio foi feito na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), em Goiânia, com a presença de prefeitos, empresários e representantes do setor produtivo. O presidente do Ifag, Armando Rollemberg, ressaltou que o modelo adotado pelo Fundeinfra une agilidade do setor privado e fiscalização pública. As contratações passam por controles da Corregedoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas e Ministério Público.

Atualmente, o Governo de Goiás já executa mais de 20 obras do Fundeinfra, conduzidas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Entre as entregas recentes estão os trechos restaurados da GO-040, em Goiatuba, e da GO-080, no Vale do São Patrício. O presidente da Goinfra, Pedro Sales, destacou que o modelo de cooperação com o terceiro setor é “inédito no país e coloca Goiás na vanguarda da gestão da infraestrutura pública”.

Novos investimentos

Além deste pacote, já estão aprovados outros projetos que somam mais de R$ 1,1 bilhão em recursos do Fundeinfra, incluindo novas etapas na GO-178, GO-206 e GO-220. Entre eles está a pavimentação de 46,5 quilômetros entre a GO-306 e Itarumã, com a construção de uma ponte de 100 metros sobre o Rio Verde.

“Estamos consolidando Goiás como um dos estados mais competitivos do país, com obras aguardadas há décadas”, concluiu Adib Elias.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Equatorial Goiás dá até 50% de desconto em geladeiras e ar-condicionados no programa Troca com Bônus
Cidades

Equatorial Goiás lança programa com 50% de desconto em eletrodomésticos

20/08/2025
Operação Harvest investiga contadora suspeita de articular esquema de sonegação em empresas de grãos
Cidades

Operação Harvest investiga contadora suspeita de articular esquema de sonegação em empresas de grãos

20/08/2025
calor Goiás
Cidades

Quarta-feira terá sol e calor de até 38 graus em Goiás

20/08/2025
mulheres Aluguel Social
Cidades

Governo de Goiás convoca 51 mulheres em situação de violência doméstica para o Aluguel Social

19/08/2025
Fundahc maternidades
Cidades

Saúde comunica Fundahc sobre encerramento de convênios no dia 29 de agosto

19/08/2025
Lotofácil acumulada: concurso 3.473 sorteia R$ 4 milhões
Brasil

Lotofácil 3473: veja resultado de hoje, terça-feira (19)

20/08/2025
Horóscopo de Hoje (20/08): Lua em Gêmeos traz movimento e Sol em Leão reforça brilho pessoal
Horóscopo

Horóscopo de Hoje (20/08): Lua em Gêmeos traz movimento e Sol em Leão reforça brilho pessoal

20/08/2025
Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano
Cidades

Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano

20/08/2025
Semad estabelece regras para comprovar autoria de incêndios florestais em Goiás
Meio Ambiente

Goiás passa a ter normas para identificar responsáveis por incêndios florestais

20/08/2025
Pesquisa