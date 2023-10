Governo de Goiás assina convênio para concessão de rodovias

O Governo de Goiás assinou com o Governo Federal um acordo de cooperação para estruturar e oferecer, conjuntamente, contratos de concessão das rodovias no Estado. O objetivo é tentar replicar o modelo usado atualmente no Paraná.

No acordo, está prevista a realização de licitação para cinco rodovias goianas, que compõem o chamado Lote 2, com leilão previsto para 2024.