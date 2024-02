Governo de Goiás convoca inscritos no Aluguel Social em cinco municípios para entrega de documentos

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), convoca para a entrega de documentação as famílias que se inscreveram recentemente no programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social nos municípios de Jataí, Mineiros, Caldas Novas, Morrinhos e Ouvidor. A relação de documentos que deverão comprovar as informações fornecidas na ficha de inscrição está descrita no edital de cada município. Devem ser entregues digitalmente por meio do site da Agência, www.goias.gov.br/agehab, nos campos específicos para o carregamento dos documentos.

Candidatos que não têm acesso à internet ou dificuldades para subir documentos digitalmente podem solicitar auxílio nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou unidades Vapt-Vupt de suas respectivas cidades. “Nossa preocupação é dar oportunidade a todas as famílias com o perfil para serem atendidas no programa. Aquelas que têm qualquer tipo de dificuldades podem buscar o suporte oferecido pelo Estado em parceria com os munícipios onde pleiteiam o benefício”, explica o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

Critérios

Entre os principais critérios para receber o benefício estão cadastro atualizado no CadÚnico federal, morar há pelo menos três anos no município em questão e não ter imóvel próprio. É preciso também atender a pelo menos um dos requisitos específicos listados no edital e na própria ficha de inscrição, entre eles superendividamento, moradia improvisada, idoso, deficiente e família só com pai ou só com mãe (monoparental).

Também é requisito específico ter inscrito em programa habitacional no Estado e não ter sido contemplado (tem que estar no sistema da Agehab), ter cadastro em programas sociais do Estado de Goiás, bolsista do Probem ou estudante da UEG.

O Aluguel Social tem capacidade de beneficiar 40 mil famílias goianas ao mesmo tempo. Hoje o programa já está em 84 cidades. O recurso mensal de R$ 350 é concedido por 18 meses, renováveis por mais 18 meses em caso específico, como doença crônica, por exemplo. A previsão é que, vencidas a etapas de entrega de documentação e análise por parte da equipe da Agehab, os cartões do programa em Jataí, Mineiros, Caldas Novas, Morrinhos e Ouvidor sejam entregues a partir de março.