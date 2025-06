Governo de Goiás e Consórcio Sonda formalizam contrato do Programa Goiás de Fibra

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria-Geral de Governo (SGG), formalizou nesta segunda-feira (23/6) o contrato de concessão do programa Goiás de Fibra, projeto que visa promover a inclusão digital e melhorar a conectividade dos órgãos públicos estaduais. O Consórcio Sonda Goiás de Fibra – formado pelas empresas Sonda do Brasil Ltda., Sonda ProcWork Informática Ltda, Telsinc Comércio de Equiapamentos Ltda. e Ativas Data Center Ltda. – será responsável pela construção, implantação e operação da rede de telecomunicações de alta velocidade.

Com duração de cinco anos, o contrato contempla a implementação de uma infraestrutura de rede óptica de alta capacidade, segurança avançada, serviços de voz e rede Wi-Fi 7. Também estão incluídos equipamentos de última geração, licenças, softwares e toda a mão de obra necessária. O cronograma de execução foi apresentado logo após a assinatura do contrato, com início das atividades previsto ainda para este mês.

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, o Goiás de Fibra é uma das entregas mais estruturantes da atual gestão. Segundo ele, o projeto tem papel estratégico para o desenvolvimento do estado. “Nós temos vários estudos que foram feitos ao longo desses anos que mostram a importância que esse projeto tem para o desenvolvimento de Goiás, em especial das regiões mais carentes. É por isso que a primeira fase desse projeto começou justamente nas regiões Norte e Nordeste”, afirmou.

O titular da pasta ressaltou ainda os benefícios que a nova rede trará para a população goiana. “Muito além da rede de fibra óptica que vai ser instalada, nós temos os serviços que serão habilitados a partir do momento que nós tivermos essa conectividade de alta capacidade, alta velocidade e alta disponibilidade”, acrescentou.

O vice-presidente corporativo da Sonda do Brasil, Rivaldo Ferreira, ressalta o compromisso da empresa com a execução do projeto e destacou sua importância. “É muito importante para a Sonda fazer parte desse projeto. É um projeto emblemático. A gente acredita muito nesse modelo de levar a conectividade. Isso leva desenvolvimento econômico para a população. O time está bastante preparado para esse projeto. Nós temos um grande desafio que vamos cumprir com bastante rigor”, destacou.

A vice-presidente do Setor Público da Huawei, Lilia Zhuli, destacou a importância da conectividade para reduzir desigualdades e afirmou o compromisso da empresa com o projeto. A Huawei será responsável pelo fornecimento de parte dos equipamentos da rede. “Conectividade é muito importante. É a base da digitalização. Sem a conectividade, a pessoa não tem como acessar os serviços digitais. A conectividade nas escolas e também nas clínicas é muito importante para diminuir a desigualdade no estado. Esse projeto significa muito para a Huawei também e vamos nos esforçar muito para que esse seja um projeto de sucesso”, afirmou.

A Fortinet será responsável pela segurança da informação na implantação da rede Goiás de Fibra. Alexandre Bonatti, vice-presidente de Sistemas de Engenharia da empresa, destaca a importância desse trabalho para garantir uma conexão segura em todo o estado. “O trabalho da Fortinet é garantir a segurança da informação de todo esse projeto grandioso que é conectar todo o estado de Goiás e conectar de fato de forma segura. Existe uma máxima na segurança da informação que a gente diz que onde há conectividade tem que haver segurança da informação. É nesse aspecto que Goiás agora vai de fato estar conectado e a Fortinet vem por trás trazendo essa segurança da informação para o projeto”, apontou.

Goiás de Fibra

O programa prevê a implantação de rede de fibra óptica em 125 municípios das regiões Norte e Nordeste do estado, além da Região Metropolitana de Goiânia e do Entorno do Distrito Federal. O investimento total é de R$ 500 milhões ao longo de cinco anos. Na fase inicial, estão previstos pelo menos 2,3 mil pontos de conectividade em órgãos públicos estaduais. Ao final, o Governo de Goiás terá uma rede moderna, de alta capacidade e confiabilidade, que trará melhorias significativas na conectividade de escolas, hospitais e unidades da segurança pública.

