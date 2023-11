Governo de Goiás entrega 46 máquinas e equipamentos para municípios

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), entregará hoje 46 máquinas e equipamentos agrícolas a municípios goianos. Os bens foram adquiridos com recursos de emendas da bancada federal goiana, repassados pelo Governo Federal por meio da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), e contrapartida do Governo de Goiás. A Seapa realizou as licitações, que resultaram num investimento total de R$ 7,04 milhões, e formalizou os termos de cessão de uso com as 22 prefeituras beneficiárias.

A cerimônia de entrega simbólica de máquinas e equipamentos começará às 14 horas, na sede da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), no Campus Samambaia, em Goiânia. O evento terá a participação dos titulares da Seapa, Pedro Leonardo Rezende, e da Emater, Rafael Gouveia, bem como de deputados federais, gestores estaduais, prefeitos, vereadores, secretários e outras lideranças municipais.

Os deputados federais que destinaram recursos para aquisição dos bens foram: Elias Vaz, Rubens Otoni, Célio Silveira, Adriano do Baldy, Glaustin da Fokus, José Nelto, Professor Alcides e Magda Molfatto. Eles contemplaram os municípios de Avelinópolis, Catalão, Itapaci, Faina, Cavalcante, Iporá, Itapuranga, Serranópolis, Palestina, Firminópolis, Bonfinópolis, Paranaiguara, Sítio d’Abadia, Turvânia, Hidrolina, Ipameri, Formoso, Pontalina, Rialma, Campinaçu, Ceres e Davinópolis.

Nesta rodada de entregas, a lista de bens a serem cedidos às prefeituras é formada por 22 tratores agrícolas, 13 grades aradoras, duas retroescavadeiras, dois distribuidores de calcário, duas plantadeiras adubadeiras, duas colhedoras de forragens, uma carreta reboque, um caminhão basculante e um caminhão de lixo. Estes 46 itens se somam a outros 951 já entregues pelo Governo de Goiás desde 2019, dentro do projeto Mecaniza Campo. O total de municípios beneficiados chega a 243, com R$ 195,0 milhões em investimentos realizados.

“Esta é uma iniciativa extremamente importante porque permite a renovação da frota de máquinas dos municípios, e com isso as prefeituras têm condições mínimas de intervir na infraestrutura local, fazendo a manutenção de estradas vicinais, por exemplo, e também apoiando atividades da agricultura familiar”, destaca o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende. “Vale sempre lembrar que este projeto não seria possível sem a parceria da Bancada Federal Goiana e do Governo Federal. Juntos, estamos levando benefícios a todos os municípios goianos”, acrescenta.

Gerente de Infraestrutura Rural da Seapa, Cláudia Nogueira destaca o compromisso e a transparência da pasta na execução das emendas dos parlamentares goianos, repassadas por meio de convênios com o Governo Federal. “Essa tem sido uma marca do trabalho da Seapa e por isso nossos deputados e senadores continuam direcionando recursos para os projetos”, afirma ela. “Trabalhamos em estreita parceria com a Bancada Goiana e com órgãos federais como Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), MDR (Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional) e Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste)”, cita.