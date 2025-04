Governo de Goiás entrega Balanço Geral de 2024 ao Tribunal de Contas do Estado

O Governo de Goiás entregou oficialmente ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) o Balanço Geral referente ao exercício de 2024. A apresentação foi realizada nesta quinta-feira (24/4) pelo secretário da Economia, Francisco Sérvulo Freire Nogueira, ao presidente do TCE, conselheiro Helder Valin, e ao relator do parecer prévio, conselheiro Edson Ferrari.

O encontro ocorreu na sede do Tribunal, em Goiânia, e contou ainda com a presença do controlador-geral do Estado, Marcos Tadeu de Andrade, da secretária-adjunta da Economia, Renata Noleto, além de técnicos das áreas de contabilidade e tesouro estadual.

A entrega institucional do documento cumpre o prazo legal de até 60 dias após o início do ano legislativo, com os dados enviados antecipadamente por meio do sistema TCEHub, no último dia 16 de abril. Durante a reunião, o secretário da Economia destacou a evolução do material entregue ano após ano, tanto na apresentação quanto na consistência dos dados. “Esse relatório reflete o esforço de toda a equipe e o compromisso do Estado com a transparência e a responsabilidade fiscal”, afirmou Sérvulo Nogueira.

O relatório detalha a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Estado de Goiás, apontando que o governo encerrou 2024 com superávit orçamentário de R$ 2,52 bilhões, resultado primário de R$ 2,20 bilhões e resultado nominal positivo de R$ 1,05 bilhão. A arrecadação estadual também apresentou alta expressiva, com crescimento de 10,44% em relação a 2023, fechando o exercício em R$ 46,37 bilhões.

Após análise técnica e votação em plenário, o parecer prévio do TCE-GO será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) para apreciação dos deputados. Desde 2019, as contas do Governo de Goiás vêm sendo aprovadas sem ressalvas pela Corte de Contas.

