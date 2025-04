Gustavo Mendanha assume vice-presidência da CelgPar

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha assumiu nesta quinta-feira (24) a vice-presidência da Companhia Celg de Participações (CelgPar). Mendanha substitui na função o advogado Marcos Roberto Silva, que foi remanejado para a Diretoria Técnica de Comercial. Mendanha foi indicado pelo governador Ronaldo Caiado.

A CelgPar é uma sociedade de economia mista e de capital autorizado cujo acionista majoritário é o Estado de Goiás, possuindo ainda outros pequenos acionistas. Atua em soluções energéticas operando usinas hidrelétricas de pequeno porte no interior do Estado, mantendo ações em importantes usinas de grande porte, gerenciando três usinas fotovoltaicas (Cachoeira Dourada, UEG/Anápolis e Ceasa) e controlando duas subsidiárias, com as quais tem Parceria Pública Privada (PPP) em uma Usina Fotovoltaica em Terezópolis de Goiás e trechos de linhas de transmissão energética.

“Desafio”

Ao ser apresentado aos colaboradores da companhia, o novo vice-presidente afirmou ser um privilégio compor a diretoria da CelgPar. “É um desafio, porque além do legado na área da saúde que deixei em Aparecida de Goiânia, fui sempre muito ligado à tecnologia e inovação para transformar efetivamente a vida das pessoas. Chego com a mente disposta a contribuir, e não só na governança, mas também com ideias para que encontremos as melhores soluções diante dos problemas existentes e os que se avizinham”.

Mendanha é educador físico, foi vereador e prefeito por duas vezes da cidade de Aparecida de Goiânia, sucedendo Maguito Vilela, pai do atual vice-governador de Goiás, Daniel Vilela.

Para o presidente da CelgPar, Fernando Navarrete, a chegada do ex-prefeito à companhia “é um multiplicador de oportunidades, afinal recebemos um gestor experimentado, que teve como marcas em sua passagem pela segunda cidade mais pujante do estado a inovação e a modernização”. Navarrete destaca que “a CelgPar é uma empresa que se consolidou em soluções energéticas com um viés de inovação, sustentabilidade e sintonia com o que há de mais contemporâneo na geração de energia limpa, e Gustavo Mendanha vai poder contribuir muito neste quesito”.

Caiado será candidato da federação PP-União se atingir 10 pontos em pesquisas, diz Mabel

Caiado é contra projeto de lei que pode aumentar o custo da energia no Brasil