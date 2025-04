Governo de Goiás entrega pontes e melhora acesso no Nordeste Goiano

Os moradores do Nordeste Goiano serão diretamente beneficiados com a entrega de uma nova ponte de concreto armado na GO-241, no município de Nova Roma. Inaugurada nesta terça-feira (15/4) pelo governador Ronaldo Caiado, a estrutura substitui uma antiga ponte de madeira e liga a cidade ao povoado de Ourominas, garantindo mais segurança e mobilidade. O investimento na obra foi de R$ 4 milhões.

A ponte, executada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), tem 56 metros de extensão e 10,4 metros de largura. Ela substitui passagens improvisadas que, por anos, geraram transtornos e protestos da comunidade. A obra também facilita o deslocamento para os municípios vizinhos de Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás, atendendo uma população de mais de 12 mil pessoas.

“Nunca teve obra para essa região. Quando assumi o governo, prometi dignidade a esse povo e estou cumprindo”, afirmou o governador. “Não viemos aqui colocar pedra inaugural, viemos entregar obra pronta, com carro passando, encabeçada e tudo arrumadinho”, destacou o governador, ao reforçar o impacto de obras estruturantes. “É a trafegabilidade que permite o crescimento do mercado e a geração de oportunidades aqui na região”, pontuou.

Prefeito de Nova Roma, Eleuses Gonzaga celebrou o avanço proporcionado pelo Governo de Goiás na região. “Onde antes era o corredor da miséria, agora é o corredor do sucesso e do progresso”, afirmou o gestor, ao relembrar que a cidade já havia sido beneficiada com outras pontes sobre os córregos Ipê, Areia e Riacho do Meio.

Presente à solenidade, o vice-governador Daniel Vilela ressaltou os ganhos que a ponte proporciona para os moradores da zona rural, além de facilitar o acesso de moradores a serviços públicos. “O morador que vive do outro lado é que sabe da importância de uma ponte. Um ônibus que passou aqui mais cedo, rumo à Policlínica de Posse, só pôde seguir viagem porque essa estrutura foi construída. Se ainda fosse de madeira, isso não seria possível e a população iria ter dificuldade para buscar auxílio de saúde”, argumentou.

O prefeito de Teresina de Goiás, Kleverton Barbosa de Mello, o Mano, destacou os avanços para a saúde pública. “Agora, nossas ambulâncias passam por aqui. Hoje mesmo, um ônibus cheio de pacientes seguiu para atendimento naquela Policlínica de primeiro mundo. Atendimento 100% garantido”, comemorou. Para o deputado estadual Lineu Olímpio, os investimentos representam “mais qualidade de vida” para toda a região.

Córrego Forquilha

Já em Nova Roma também foi contemplada com outra ponte de concreto sobre o Córrego Forquilha, na GO-114, entre os povoados Cormari e Amendoim. Com 28 metros de extensão e 10,4 metros de largura, a obra incluiu ainda a construção de um bueiro triplo para drenagem da pista, totalizando um investimento de R$ 3,5 milhões. Com as duas estruturas entregues, o Governo de Goiás soma R$ 7,5 milhões investidos em infraestrutura viária no município.

