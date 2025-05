Governo de Goiás faz apelo para vacinação contra HPV

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), reforça o alerta para que pais, responsáveis e jovens busquem as salas de vacina em todo o estado e recebam a imunização contra o HPV (Papilomavírus Humano). Além da faixa preconizada de 9 a 14 anos, desde 1º de abril a vacina também está disponível para o público de 15 a 19 anos. A procura, no entanto, está abaixo do esperado.

Do público estimado de cerca de 248 mil jovens de 15 a 19 anos, apenas mil pessoas se vacinaram contra o HPV até o momento. Na faixa etária preconizada de 9 a 14 anos, a cobertura vacinal está em 68,06% de cobertura para mulheres e 56,19% para homens.

A ação, que segue até o dia 30 de junho de 2025, tem como objetivo proteger quem não recebeu a dose na idade recomendada (de 9 a 14 anos) e reduzir os riscos de cânceres associados ao vírus, como o de colo do útero, pênis, boca e ânus. O HPV é responsável por 99% dos casos de câncer de colo do útero, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) — dados de 2024 sujeitos a alteração. Após essa data, a vacina volta a ser exclusiva para crianças e jovens de 9 a 14 anos.

Cobertura

A cobertura vacinal em Goiás ainda está abaixo do ideal. Em 2023, a taxa foi de 75,18% para mulheres e 55,05% para homens. Em 2024, houve um avanço, com 80,77% das mulheres e 67,15% dos homens imunizados. Os dados de 2025 ainda são preliminares, mas mostram 68,06% de cobertura para mulheres e 56,19% para homens. A ampliação da faixa etária é uma estratégia para aumentar a proteção e reduzir a vulnerabilidade de adolescentes que não se vacinaram na idade correta.

De acordo com dados da Coordenação de Oncologia da SES-GO, em 2022 foram registrados 868 casos e 238 óbitos por câncer de colo de útero no estado. Em 2023, os números subiram para 935 casos e 249 mortes, enquanto em 2024 foram contabilizados 595 casos e 242 óbitos. De acordo com o Inca, a infecção persistente pelo HPV é responsável por 99% dos casos de câncer do colo do útero.

A SES orienta que os municípios ampliem as estratégias de vacinação, realizando, por exemplo, vacinação nas escolas, criação de horários alternativos para o funcionamento das salas de vacinas e busca ativa de não vacinados. O Ministério da Saúde disponibiliza recursos para que os municípios trabalhem a vacinação nas escolas.

A vacina contra o HPV é segura, eficaz e está disponível gratuitamente no SUS. Desde 2023, o esquema vacinal é de dose única, o que facilita a adesão. A vacina é a principal forma de prevenir não apenas o câncer do colo do útero, mas também outras doenças causadas pelo vírus. A Gerente de Imunização da SES-GO, Joice Dorneles, alerta para a existência de campanhas de desinformação sobre a vacina. “O HPV causa câncer e pode matar, mas temos vacina gratuita no sistema de saúde e agora está disponível também para os jovens de 15 a 19 anos. Não acreditem em informações falsas sobre a vacina, ela é segura. O que mata é a doença”, afirma.

Saiba mais

* O HPV causa uma infecção sexualmente transmissível (IST) que pode ser assintomática, mas capaz de causar lesões que evoluem para câncer.

* A transmissão ocorre principalmente por relações sexuais desprotegidas, mas também pode acontecer por contato direto com a pele ou mucosas infectadas.

* Para se vacinar, basta comparecer a uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação e um documento de identidade.

* A SES/GO reforça que a prevenção é o melhor caminho para reduzir os casos e óbitos por câncer do colo do útero e outras doenças associadas ao HPV.

* Outras informações estão disponíveis em https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/fatores-de-risco.