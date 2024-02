Governo de Goiás Garante Continuidade das Aulas da UEG em Itaberaí até 2024

O Governo de Goiás, por intermédio da Universidade Estadual de Goiás (UEG), confirmou nesta terça-feira, 20, que as aulas na Unidade Universitária de Itaberaí serão mantidas no mesmo local até o final de 2024. Um acordo processual foi estabelecido com o proprietário do terreno, estendendo o prazo para desocupação do prédio até 31 de dezembro de 2024.

O impasse surgiu devido a um pedido de reintegração de posse pelos proprietários originais do terreno, motivado pelo descumprimento de acordos estabelecidos em contrato por gestões anteriores.

Adriano da Rocha Lima, titular da Secretaria-Geral de Governo, destacou que, apesar da perda da ação judicial, o acordo com o proprietário garante a continuidade das atividades da UEG em Itaberaí até o final do ano. A prefeita Rita de Cassia Soares Mendonça reforçou o compromisso em resolver a questão, ressaltando a importância dos cursos universitários para a qualificação da mão de obra local.

O histórico revela que a doação do terreno à UEG ocorreu em 2010, mas em 2012 os proprietários solicitaram judicialmente sua devolução. Após uma série de recursos e decisões judiciais ao longo dos anos, a UEG foi determinada a desocupar o imóvel até o final de 2023. No entanto, o acordo atual garante a continuidade das atividades até o final de 2024, proporcionando tempo para buscar uma solução definitiva para a questão.